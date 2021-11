En medio de la polémica, los ministros de Salud de todo el país respaldaron la vacunación a chicos con Sinopharm

Luego de haber sido aprobada por la ANMAT sin estudios públicos de Fase 3 y de haber generado dudas desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), los ministros de Salud de todo el país defendieron la vacunación en menores con Sinopharm y expresaron su "total confianza".

La decisión de utilizar la vacuna china en chicos de entre 3 y 11 años quedó en medio de la polémica luego de que se conociera que Argentina comenzó a aplicarla en esa franja etaria antes que el país productor. Durante el anuncio, la ministra Carla Vizzotti había dicho lo contrario.

Este sábado, el Gobierno difundió un comunicado para respaldar a Vizzotti, en medio de las críticas. Según se informó oficialmente, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se realizó el viernes, las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones y del Ministerio de Salud de la Nación destacaron el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.

En un comunicado oficial, los ministros y ministras "reafirmaron el proceso de toma de decisión conjunta que llevó a la utilización de la vacuna Sinopharm en la población infantil, en base a la recomendación de la ANMAT".

Además expresaron "su total confianza en la autoridad regulatoria nacional, quien recomendó la ampliación en la edad luego de evaluar los ensayos clínicos fase 1 y 2 publicados en The Lancet y analizar la información del avance del estudio puente de fase 3 que se realiza en Emiratos Árabes".

A su vez subrayaron el perfil de seguridad que, según dicen, evidencia en nuestro país la vacuna Sinopharm, que cuenta con una tecnología de virus inactivado, una plataforma ampliamente utilizada en otras vacunas incluidas en el Calendario de Vacunación.

Los funcionarios resaltaron que era importante vacunar a esa franja etaria ya que según datos de oficiales de la situación epidemiológica, la circulación predominante de la variante delta se observó un aumento de la proporción de casos en personas menores de 18 años de 8 a 25% en las semanas previas al inicio de la vacunación.

"Durante el encuentro, las autoridades sanitarias coincidieron en destacar el importante avance de la vacunación en todas las franjas etarias, sosteniendo la prioridad de iniciar, completar esquemas de vacunación y aplicar las terceras dosis a las personas inmunocomprometidas de todas las edades y mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna Sinopharm", expresaron.

Estas declaraciones se dan luego de que la ministra Vizzotti anunciara el 1° de octubre que se iba a aplicar la vacuna Sinopharm contra el coronavirus para menores de 11 a 3 años cuando en China ya la habían aplicado.

Sin embargo, en el país asiático recién empezaron a inmunizar a esa franja etaria a finales de octubre.Durante el anuncio, Vizzotti confirmó que "es una vacuna que ya se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes".

A pesar de lo que había sostenido Vizzotti, China comenzó a vacunar a los menores de 12 años el jueves pasado, según informó la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático. La inmunización de menores había sido aprobada en junio pero se demoró su aplicación.

Así, la Argentina se anticipó casi un mes a China, el país productor de la vacuna, convirtiéndose en el segundo del mundo en probar esa vacuna contra Covid en esa franja etaria, después de Emiratos Árabes.

Ante esta situación la diputada Graciela Ocaña anunció este viernes que citará al Congreso a la Ministra para que brinde explicaciones.

La convocatoria presentada en conjunto con Waldo Wolff, que también fue extendida a la Sociedad de Pediatría y a las autoridades de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, tiene el objetivo de que se desarrollen los estudios técnicos realizados para aprobar la utilización de estas dosis en menores de 3 a 11 años.

"Vizzotti y el Ministerio de Salud mintieron porque dijeron que la misma ya había sido implementada a menores en China y eso nunca sucedió", denunció Ocaña, que buscará renovar su banca como parte de la lista de Juntos que encabeza Diego Santilli.

El nuevo presidente de la SAP habló de la vacuna para chicos

El nuevo presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Pablo Moreno, hizo referencia a las dificultades que planteó la pandemia de Covid para toda la sociedad y para los chicos en particular.

En su primer discurso como titular de la SAP, dijo que el de los chicos “es un grupo que no es muy afectado y tienen formas no graves de la enfermedad”. Pero agregó que vacunarlos “va a permitir lograr la famosa inmunidad de rebaño, que estos niños no sean reservorios y no contagien después a aquellos con quienes viven y a sus familias, a sus abuelos, las personas que son afectadas por la enfermedad. Por eso es tan importante la vacunación de este grupo etario”.

Sobre las dudas que generó la aprobación de la vacuna de Sinopharm tanto en un sector de los pediatras como en algunas familias, por la falta de información pública, Moreno por ahora no hizo referencia alguna. Se espera que eso quede plasmado en el documento que prepara la SAP. La decisión sería darlo a conocer después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

