Gustavo Pulti: "Quiero ser Diputado por y para Mar del Plata”

Gustavo Pulti candidato a diputado nacional por Vamos con Vos, la lista de Florencia Randazzo y que encabeza Fernando Telpuk en Mar del Plata por Acción Marplatense, dialogó sobre las elecciones del 14 de noviembre en "Antes que sea Tarde" programa emitido en Radio Mitre (FM 103.7).

El ex intendente y candidato comentó que" hemos decidido remitirnos a la esencia de Acción Marplatense y visitar a los vecinos que se comunican con nosotros en sus casas. Visitamos 12 barrios diferentes. Es una ciudad con una gran cantidad de vecinos y vecinas y con barrios que tienen realidades diferentes. Nosotros pensamos la política de abajo para arriba, por eso nunca nos fuimos a otra parte”.

“Necesitamos una voz con nuestra misma línea política en el Concejo Deliberante, hay mucha tristeza en nuestros barrios. Esto no es una frasecita, realmente la gente que se atiende en los Centros de Salud no tiene los medicamentos, no hay presencia de seguridad en los barrios, no pasan las máquinas en las calles que son de granza, no hay capacitación de oficios para quienes buscan un trabajo, esto antes estaba”, agregó.

Por otro lado remarcó que “sabemos que cometimos errores en nuestra gestión de gobiernos, pero ahora son los vecinos los que rescatan que teníamos una ciudad en marcha. Poder ser Diputado desde nuestros barrios es muy interesante. Creo firmemente que Fernando Telpuk, con quién fundamos la policía local, pueda ser concejal y también Mónica Biasone, actual Decana de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Pública, también pueda ser concejal, ya que ellos, como yo, no somos parte de esta confrontación que está llegando a un fin de ciclo”.

“Tanto de un lado como del otro se atacan y no cambian las realidades. Nosotros tomamos decisiones, creamos la primera Escuela Municipal de Seguridad, creamos el COM, creamos el Centro de Análisis Estratégico del Delito y los índices delictuales bajaron. Actualmente van a Buenos Aires a preguntar que hacer con Mar del Plata, algunos van a los lideres del PRO y otros a los de la Cámpora. Si ocupo un lugar en el Congreso en primer lugar voy a defender la pesca, la industria textil, el turismo, promover una nueva ley de armas nacionales y de drogas. Vamos a plantar una defensa a Mar del Plata, la ciudad necesita no estar disciplinada por los poderes de turno”, declaró Pulti.

“El puerto de Mar del Plata necesita más inversiones y más valor. A la Industria Textil hay que protegerla de toda importación y al turismo hay que interpretarlo y defenderlo. Los hoteles no tienen que pagar el IVA por los servicios que prestan, para así tener más salarios en blanco. Nuestros candidatos a concejales van por este camino. Quiero ser Diputado por y para Mar del Plata”, finalizó el candidato.