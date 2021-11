Paraje El Boquerón: denuncian "la falta de servicios básicos de atención médica”

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales del Frente de Todos le reclamó al Ejecutivo local la incorporación al centro de salud de los "servicios sanitarios fundamentales" solicitados por los vecinos del Paraje El Boquerón.

En ese sentido, los ediles opositores pidieron explicaciones sobre los motivos por los cuales “no funcionan actualmente los servicios de oftalmología, ginecología y obstetricia”.

En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la concejala Marina Santoro denunció “la falta de servicios básicos de atención médica” en el Centro Primario de Salud del Paraje El Boquerón.

En ese contexto, puntualizó que “el barrio/paraje El Boquerón está ubicado en la Ruta Provincial Nº 88 a la altura del kilómetro 19,5. Si bien fue creado como un Paraje, la población fue creciendo a través de los años, y pasó de tener 400 habitantes en 2001, a más de 3000 personas que viven y trabajan en la zona en la actualidad. El paraje se encuentra situado a más de 9 kilómetros de la ciudad de Batán, y muchos de sus vecinos y vecinas terminan utilizando sus servicios por cercanía”.

“En una visita al barrio realizada desde la presidencia de la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano, muchas vecinas y vecinos manifestaron problemas con el Centro de Atención Primaria de la Salud que se encuentra en el Paraje. El CAPS del Boquerón fue modificado en junio de 2015, cuando se inauguró una nueva obra que amplió de 120 m2 a más de 400 m2”, recordó.

Y agregó que “a pesar de contar con tamaño edificio, sólo tienen actualmente un enfermero, un pediatra y un médico clínico, que además tampoco asisten todos los días al lugar, dejando consultorios y hasta un SUM prácticamente desperdiciados”.

“En el encuentro con las autoridades de la Comisión de Salud, las vecinas y vecinos hicieron saber la falta de servicio de oftalmología (infantil y de adultos), obstetricia, ginecología y psicología. Los primeros tres, hace más de 2 años que no funcionan, mientras que el último nunca estuvo en funcionamiento”, detalló Santoro.

Además, sostuvo que “al lugar asiste una trabajadora social solamente una vez al mes. Tampoco cuentan con la ambulancia que autoridades sanitarias municipales les prometieron para el lugar, lo que provoca que quienes sufren un accidente o necesiten atención de manera urgente y no tienen vehículo particular, deban recurrir al favor de un vecino/a que los asista con su propio auto para trasladarse a Batán.

“Para las prácticas que no son cubiertas en el CAPS El Boquerón, las vecinas y los vecinos son derivados al Centro de Salud de Batán, donde muchas veces no los atienden por pertenecer a otro centro barrial. Las vacaciones o licencias del enfermero y el pediatra no son cubiertas por otros profesionales, por lo que el barrio queda desprovisto de estas prácticas”, subrayó la edil K.

Para finalizar, consideró que “es deber del Estado Municipal garantizar el correcto funcionamiento de los Centros de Salud y el acceso de las vecinas y los vecinos de General Pueyrredon a prácticas básicas sanitarias”.