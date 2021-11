“Alberto Fernández nos trató casi de kelpers a los cordobeses”

Luis Juez, diputado nacional y candidato a senador por Córdoba, aseguró en CNN Radio que “Alberto Fernández nos trató casi de kelpers” en rechazo de los dichos del Presidente.

En un video que se viralizó en las redes sociales, Alberto Fernández pidió que Córdoba “sea parte de la Argentina” y dijo que los cordobeses “tienen la necesidad de siempre parecer algo distinto”.

“Es la mirada que tienen de Córdoba y del interior. Desprecian nuestra vocación por el empleo y el trabajo privado. Vamos a pelear y no nos vamos a entregar. No queremos ser parte del Conurbano bonaerense”, expresó Juez en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

Y agregó: “Es una mirada donde nosotros aportamos mucho más de lo que recibimos”.

En un tono irónico, el diputado cordobés sostuvo que “viniendo de Alberto se convertiría hasta un elogio”.

“Nos sentimos maltratados, no diferentes”, aclaró, y sostuvo: “No somos un territorio hostil. Lastima, hiere y ofende al país productivo. Este país no tendría destino si no fuera por lo que aporta el interior de la Argentina”.

Y concluyó: “Solamente en pedo pudo haber dicho lo que dijo de los cordobeses”.