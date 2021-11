Palermo rompió en llanto cuando le preguntaron por Maradona y recordó la muerte de su hijo

El entrenador de Aldosivi no tuvo un buen lunes porque su equipo cayó ante Boca y este martes, en una entrevista, se puso a llorar al hablar de la muerte del Diez.

Es que ellos tenían una fuerte amistad que comenzó hace muchísimos años. En 1996, cuando el Titán era buscado tanto por Boca como por River, recibió un llamado de Diego donde le pidió que por favor firmara con el Xeneize. Y así fue.

Palermo se transformó en uno de los ídolos más grandes del club y también en el máximo goleador. En 2010 metió un tanto clave para ayudar a la Selección argentina a clasificar al Mundial de Sudáfrica y Diego, entrenador del equipo, lo llevó al torneo. Allí Martín convirtió ante Grecia para agigantar aún más su leyenda.

La relación que tenían era tan fuerte que el entrenador de Aldosivi no pudo evitar las lágrimas al recordarlo: “Es algo que no puedo aceptar y no tengo palabras para decir lo que significa Diego para mí. Es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso. Yo soy así desde lo sentimental”.

“Me lo nombrás y es como que me falta una parte de mi cuerpo, como cuando se fue mi hijo; son dos personas que extraño mucho. Desde lo sentimental lo tengo presente siempre”, agregó en diálogo con TNT Sports.

En 2006 Palermo sufrió la desgarradora noticia de que su hijo no nato, quien iba a llamarse Stéfano, había fallecido. Pese a esa trágica noticia fue titular ese día en Boca y le metió dos goles a Banfield por el campeonato local.

Palermo: “Hoy River está por encima de Boca”

La comparación la hizo tras la goleada que su equipo, Aldosivi, recibió por parte de los de Sebastián Battaglia por la 20° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“La realidad es que el presente de River condiciona a Boca”, consideró y comparó la era del Millonario bajo la tutela de Marcelo Gallardo con el legendario Boca de Carlos Bianchi: “Así como en su momento nosotros ganábamos todo con Bianchi y River, hiciera lo que hiciera, no lograba ganar porque era nuestro momento, hoy está pasando lo que está pasando”, dijo.

Y en este sentido, el exfutbolista reconoció: “Hay que asumirlo, hay que aceptar que River está en un gran momento desde hace varios años con el proceso de Gallardo y hay que ser realista. River es lo que es, quizá ha tenido pasajes en los que ha caído, que su rendimiento no ha sido bueno, pero se sostiene en lo competitivo, y Boca también quiere estar en ese nivel de competencia, pero ese escalón hoy lo marca River. Hoy River está por encima”, reiteró.

