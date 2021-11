Montenegro: "Con Provincia y Nación el diálogo está peor y no lo digo de forma partidaria"

Luego del cierre de campaña de Juntos y la presencia de los candidatos Diego Santilli y Facundo Manes en Mar del Plata, el intendente del Partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, dialogó con “Antes que sea Tarde” en Radio Mitre (FM 103.7) y remarcó que “fue muy buena la presencia del “Colo” Santilli y Facundo Manes, y estoy contento por esto. Los conozco hace muchos años. Este es momento para poner el hombro y es una alegría compartir la última actividad en la ciudad”. Además, mencionó la relación del Gobierno Municipal con la Provincia de Buenos Aires y la Nación, el pliego de transporte y su visión de lo que pasará luego del domingo.

Con respecto a la campaña mencionó que “no cambie mi forma de trabajar en la campaña. Estoy poco en mi escritorio, lo importante es escuchar y solucionar el reclamo del vecino. Que no significa que se pueda hacer a la inmediatez, pero sí hay que buscar las soluciones. Principalmente luego de una cuarentena que fue muy larga y brava. Los principales pedidos, cuando estoy en un comercio, local o en las reuniones con vecinos, es el estado de las calles, que es una deuda clara. No podemos excusarnos con que es una deuda de hace 30 años, el vecino viene y te dice 'gordo, arréglame la calle. No me expliques de Russak para acá'. Luego las luminarias, espacio público, seguridad y empleo, los temas son estos 5. El empleo es constante, empleo de calidad. Por suerte hoy no estamos en los primeros tres índices de desempleo de la Argentina, nos falta mucho, esto igualmente no significa que todos tengan empleo de calidad”.

En la misma línea resaltó que “no hay que trabajar solo con los jóvenes, la necesidad de trabajar es de todos. Por eso fue muy importante lo que se hizo con lo gastronómico. Mar del Plata es elegida no solo en el verano, ahora también es elegida durante los fines de semana. Los eventos son muy importantes como la Media Maratón y el Festival de Cine”.

Con respecto a la relación con Nación y Provincia explicó que “está igual o peor, no hay diálogo. No lo digo de forma partidaria, lo digo ya que yo represento una ciudad. En estos últimos 2 meses creí que tal vez este era el momento de comenzar a trabajar pensando en los marplatenses. Sí en cuestiones de seguridad, con el ministro Berni, hablo, pero no veo una posición clara de mantener un diálogo permanente. Yo no sé si perjudicó el resultado de las primarias o lo cambios. Nadie tiene dudas que la elección del domingo es importante, se van a discutir 2 modelos. Uno que tiene que ver con el diálogo, el entendimiento y la construcción en conjunto. El otro modelo tiene que ver con el autoritarismo, con imponerte las cosas o privilegios. Una persona política no debe tener privilegios, al contrario, tiene una responsabilidad mayor con los vecinos, hay que redoblar el esfuerzo por el voto de confianza. Por este motivo hay que ir a votar”.

“Es importante el equipo que se formó con Diego Santilli y Facuno Manes y hay que acompañarlos sobre todo por Mar del Plata. En ese sentido yo soy egoísta, Mar del Plata necesita un acompañamiento para estos cambios, como el desarrollo y la tecnología. La Provincia aún no dio la Ley del Conocimiento y nosotros estamos planteando el Distrito Tecnológico”, agregó.

Con respecto a lo que será el futuro del Gobierno Municipal luego del 14 de noviembre mencionó que “lo importante aquí es la planificación. Vamos a tener un buen verano porque lo estamos planificando hace mucho con los trabajadores y los sindicatos. Hay un aumento muy grande de violencia y creo que tiene que ver lo pandemia. Hay que dar herramientas para esto”. Asimismo, se le preguntó por el nuevo Concejo y el pliego de transporte allí destacó que “es una ciudad compleja en la movilidad donde tenemos que fusionar el transporte rural con el urbano. Tenemos que pensar en la bicisendas y centrales de transferencias. Es malo para la ciudad que no se trate el pliego de transporte. Muchas veces los concejales dicen que no por oposición política y cuando uno es elegido deja de pertenecer un poco al espacio político para pertenecer a la ciudad que representa. Yo no me creo el dueño de la verdad, pero cuando se toman decisiones para que le vaya mal al que está gobernando, no le va mal al “gordo” Montenegro, le va mal a Mar del Plata. Por ejemplo, yo tengo una pertenencia política, pero no tengo problema de pelearme con Larreta como con lo del inicio de clases y lo voy a pelear hasta el 15 de febrero. Mi primera responsabilidad es defender a mi ciudad”.

Por último, se habló sobre los datos que hoy se publicaron sobre la inflación 3.5%: "esto te come el salario. La inflación es que mi plata vale menos, esto afecta a los que menos tienen, el jubilado que gana $25000 no le va alcanzar, al laburante tampoco. La inflación está haciendo un daño terrible y esto no se resuelve con congelar. Es el mismo remedio que ya se utilizó y no funcionó, hay que generar confianza, que Argentina esté en el mundo".