Economía: “El principal problema de Argentina es anímico”

El economista Claudio Zuchovicki, habló con CNN Radio y aseguró que “el principal problema de Argentina no es político ni económico, sino anímico. No hay peor cosa que no tener una esperanza de poder salir adelante”.

En diálogo con Nacho Girón en el programa Digamos Todo, destacó que el nivel de inversión del país es el más bajo a nivel histórico. Y remarcó que “hay falta de inversión en infraestructura y eso nos pone un tope de crecimiento”.

“No tengo dudas de que Argentina es una Ferrari. No tiene las hostilidades que tienen la mayoría de los países del mundo. Pero obviamente la estamos manejando mal. Las sociedades que trabajan problemas nuevos crecen y las que siguen discutiendo las mismas cosas siempre son inmaduras”, expresó.

En cuanto a la inflación de Argentina, el economista dijo que “el argentino se cubre antes de que haya un aumento del dólar y entonces compra”. En esta línea, mencionó: “Entre todos los argentinos tenemos guardados 268 mil millones de dólares, que son 7 veces más de las reservas que tiene el país”.

“Si los argentinos confiaran en el país y trajeran el 10 por ciento de los dólares que tiene afuera, se podría dar vuelta el panorama”, concluyó.