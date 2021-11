El marplatense, Iván Nemer, jugó contra Los Pumas y se emocionó al escuchar el himno argentino

El deporte a veces puede conducir a un deportista por un inesperado camino. Iván Nemer, nacido en Mar del Plata un 22 de abril de 1998, tomó la decisión de representar a Italia en el rugby internacional y por primera vez le tocó enfrentar al combinado de su tierra natal. Luego de debutar frente a Nueva Zelanda el último fin de semana, el pilar enfrentó a la selección masculina argentina y en la previa del encuentro vivió un emocionante momento en el que el jugador recordó sus raíces.

Ambos equipos ya estaban listos en el campo de juego del Stadio Comunale di Monigo de Treviso y, por ser visitante, Los Pumas se prepararon para cantar el himno en primer lugar. Cuando estaba finalizando la insignia patria, Nemer rompió en llanto y dejó caer algunas lágrimas al escuchar las estrofas del himno que en este caso correspondió al equipo contrario.

Luego del ritual de los himnos, se disputó un nuevo amistoso de la ventana de noviembre para el conjunto de Mario Ledesma y fue una contundente victoria de por 36 a 17 para cortar la racha de siete derrotas consecutivas.

Antes del emotivo partido, Iván contó cómo sería enfrentar a los dirigidos por Mario Ledesma por primera vez. “Va a ser una situación extraña, voy a tener un millón de emociones y pensamientos por la cabeza, pero voy a entrar, si es que me toca, a disfrutar al máximo”, aseguró el primera línea en charla con el sitio de Sporting , club que lo formó. Y agregó al respecto: ”Voy a dejar todo para ganar el partido, con este nuevo grupo de jugadores y entrenadores de Italia nos estamos poniendo como objetivo devolverle credibilidad y respeto al seleccionado”.

La decisión de renunciar la oportunidad de jugar para Los Pumas y ponerse la camiseta de la Azzurri no fue una decisión fácil de tomar. “La verdad que me pasaron mil cosas por la cabeza, pero decidí que era una opción que no podía dejar pasar, estoy muy agradecido por esta oportunidad y no pienso dejarla pasar”, explicó el pilar que este sábado sumó su segundo partido en el seleccionado italiano luego de caer frente a los All Blacks la semana pasada.

Por otro lado, reveló que suele extrañar su Mar del Plata natal principalmente por “los amigos y la vida de club”. Iván apareció con la dorsal número 1 pero con la camiseta azul oscuro y se plantó frente a la selección en la que siempre soñó jugar. Aunque Italia sigue siendo de los equipos más débiles dentro del primer plano del rugby internacional, apuesta a nuevas promesas en busca de una camada que logre sorprender a todo el panorama.

Fuente: Infobae