Montenegro festejó y agradeció a los marplatenses por la victoria de Juntos en la Provincia

En bunker de Juntos, ubicado en el Hotel Dorá, el intendente Guillermo Montenegro festejó la victoria por 20 puntos sobre el Frente de Todos en la elección general de este domingo en el distrito de General Pueyrredon.

“Quiero agradecer a todas las fuerzas políticas que tiene esta coalición y a cada uno de los marplatenses y batanenses. Nosotros no salimos a escuchar desde la campaña, es una forma de trabajo, no salimos a tocarle el timbre a los vecinos, los vemos todos los días, nos los encontramos en la calle. Generamos una forma de trabajar. Hoy seguimos acá todos juntos por eso, ahora es el momento en el que más tenemos que escuchar. Todos sabemos lo que pasó durante estos dos años y este resultado nos interpela”, aseguró el jefe comunal.

“Tengo que agradecer desde lo más profundo de mi corazón a los marplatenses para que Juntos gane en la provincia de Buenos Aires. No es un tema menor para todos los bonaereneses y argentinos, hoy se planteó quién dialoga y escucha y quién genera privilegios y actúa con soberbia y a esto los marplatenses dijimos basta. Nosotros no festejamos que sacamos 8 de los 12 concejales, esto no tiene que ver con una persona tiene que ver con nuestra ciudad”, declaró.

Y destacó: “Vamos a poder transformar la ciudad como los marplatenses nos merecemos”.

“Este lunes a las 8 de la mañana vamos a seguir laburando como lo hacemos hace dos años. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. Estamos transformando la ciudad, la provincia y la Argentina. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias”, sentenció el titular del Ejecutivo local.