Bianco: “Recuperamos votos en el Senado bonaerense, ya no podrán bloquearnos proyectos”

El jefe de asesores de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, calificó este martes de “positiva” la elección legislativa que realizó el Frente de Todos el domingo último y destacó “la recuperación de votos” de esa fuerza política en el Senado bonaerense.

“La situación fue positiva respecto de lo que había pasado en las PASO, sobre todo por lo que venían diciendo las encuestas. Desde el punto de vista político, fue muy positivo, ya que recuperamos votos en el Senado. Pudimos incorporar un senador por la Primera Sección electoral, otro por la Cuarta y otro por la Séptima”, aseveró Bianco, y agregó: “Estamos 23 a 23, lo que va mejorar muchísimo el funcionamiento del Senado, para poder seguir presentando los proyectos necesarios para seguir transformando la provincia y que esos proyectos no queden bloqueados, como nos pasó en muchos casos, o que las discusiones no queden en terreno de negociaciones que no tienen nada que ver con el espíritu de los proyectos”.

El ex jefe de Gabinete bonaerense sostuvo que lo expresado en los comicios del pasado domingo “sucedió porque cambiaron las condiciones: por un lado, la cuestión sanitaria por la pandemia que generó un humor negativo y afectó nuestra performance y por el otro, la reactivación de la economía que se está viendo en el bolsillo de la población y, sobre todo, de los que menos tienen”.

Militancia y diálogo

El funcionario, en declaraciones a radio Provincia, fue consultado también respecto de la labor realizada por los intendentes del Frente de Todos en sus municipios con el objetivo de mejorar el resultado de las PASO: “Fue un trabajo en equipo”, expresó.

“La militancia tuvo un rol muy destacado y eso se reflejó en la cantidad de votos que se recuperaron. Yo me permito ver el vaso medio lleno. Focalizamos la campaña en distritos donde podíamos recuperar senadores y nos fue bien”, aseveró.

Finalmente, Bianco resaltó que el Gobierno está en diálogo con la oposición y al respecto dijo: “Uno puede tener opiniones distintas que habrá que discutir, pero la verdad nunca dejamos de tener diálogo”.

“Necesitamos que los proyectos se discutan por el espíritu del proyecto y no por otro tipo de negociaciones”, completó.