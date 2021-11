ARA San Juan: "No podemos entrar a la Base, nos dicen que ya no tenemos nada que hacer"

Alberto Sánchez era buzo táctico del Ara San Juan, la madrugada del 17 de noviembre de 2017 su esposa se comunicó con su suegra y le dijo que no encontraban conexión con su esposo. “Hablé con mi cuñada luego de eso, me decía Ale tu mamá no entiende que no es por falta de señal. Algo pasó”, le explicó a El Marplatense, Alejandra hermana de Alberto.

“Alberto era parte de los 5 tripulantes marplatenses. Éste era su último viaje, tiene dos hijos que una vez que el desapareció, también se quedaron sin mamá. Mi cuñada iba a acampar para tener algún tipo de respuesta. A nosotros ningún gobierno nos dio nada, ni éste ni el de Mauricio Macri. Nosotros fuimos corderos, jamás cortamos ni le impedimos el paso a nadie. Seguramente si hubiésemos hecho algún corte las cosas serían distintas”, explicó a este medio Alejandra.

Asimismo, comentó que “las cosas ya nos parecían raras” cuando se le consultó por la causa de espionaje en la que está implicado el ex presidente Mauricio Macri: “Era imposible que el submarino se haya encontrando en menos de 12 horas, después de tener que esperar un año en el que el método era distinto. Las imágenes tardaban en llegarnos más de 12 horas y esto fue en 6, y justo un día después de que se cumpla el primer aniversario. Las imágenes que vimos nosotros fueron las que vieron todos, no pudimos ver dentro del submarino, ni abajo. Nunca nos dejaron contratar otra empresa para que pueda llegar a mayor profundidad. Yo no sé si mi hermano vivió 1 ó 10 días o murió al momento que se sintió la explosión”.

“Actualmente no podemos entrar a la Base Naval, nos dicen que ya no tenemos nada que hacer ahí. Yo voy a llenarme los ojos, a pensar como estacionaría su auto, imaginarlo. El 1 de marzo es su cumpleaños y vamos allí a visitarlo. Seguimos colgando las banderas, es una forma de que esté presente. Creo que en fondo todos somos un poco egoístas, es hasta que te toca. Ellos creyeron que nosotros nos íbamos a quedar quietos y no lo consiguieron. Las cosas fueron muy raras, no nos vamos a quedar quietos. Cuando veo lo de Mauricio Macri en Dolores me da bronca, vamos a hacer justicia por mi hermano y por los 44 tripulantes, 44 vidas, 44 personas”, concluyó.

El caso ARA San Juan

El submarino ARA San Juan fue hallado hace tres años, en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, a la altura del Golfo de San Jorge, un año y 2 días después de su desaparición.

El ARA San Juan, un submarino clase TR-1700, de 66 metros de largo y 3,6 de ancho, perdió contacto con la Armada a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que el jefe de operaciones del submarino informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, y que terminó provocando su hundimiento.

El submarino navegaba por aguas argentinas con 44 tripulantes a bordo, los restos del submarino fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 sobre el lecho marino a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

Consecuencias del hundimiento

El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan destituyó al capitán de navío Claudio Villamide y dispuso el "arresto riguroso" por 45 días del exjefe de la Armada, Marcelo Srur, informó el Ministerio de Defensa.

Villamide, exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, fue sancionado por "negligencia", por entender que dejó en evidencia "falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo".

Srur, en tanto, recibió la pena de "arresto riguroso" por haber informado de manera "incompleta" al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, "impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública".

El contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, recibió la sanción de 15 días de arresto riguroso, por encontrarse con procesamiento confirmado en la causa penal que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de la jueza Marta Yáñez.

A su vez, en un informe difundo por el Ministerio de Defensa sobre las decisiones del Consejo de Guerra, se indicó que el contraalmirante retirado Eduardo Malchioldi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales, fue absuelto por falta de mérito decretado en la causa penal que tramita en Caleta Olivia.

El capitán de navío retirado Carlos Ferraro también fue absuelto, tras considerarse extinguida la acción disciplinaria por una falta grave que se le imputaba.

En cambio, al capitán de navío Héctor Alonso se le aplicó una sanción de 30 días de arresto riguroso por "no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante".

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa también fue sancionado con 30 días de arresto riguroso y, al igual que a Alonso, se le aplicó por los mismos motivos esa sanción sin destitución.

Por último, el capitán de corbeta Jorge Sulia fue absuelto debido a la falta de mérito que se le decretó en la causa penal que se instruye en Caleta Olivia.

Un ex presidente implicado

El presidente de ese entonces, Mauricio Macri, está imputado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento. Los hechos fueron 6 y se realizaron entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018. En ese momento, el submarino estaba desaparecido y los familiares de las víctimas pedían el esclarecimiento de los hechos.