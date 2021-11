"El triunfo en la Provincia de Juntos fue de la mano con el respaldo en la 5ta sección"

Si bien se desató una polémica por los dichos del gobierno Nacional, en las elecciones Generales quedó claramente corroborado que Juntos se impuso en el territorio bonaerense, situación que se vivió del mismo modo en la 5ta sección electoral y en el distrito de General Pueyrredon, en éstos dos últimos con una marcada diferencia ante el Frente de Todos.

La diferencia de más de 100 mil votos en la provincia de Buenos Aires tuvo un efecto clave: el aporte que le dio la coalición desde la 5ta sección electoral. La lista que encabezó Ariel Martínez Bordaisco fue la más votada, de hecho, en Mar del Plata.

"Sin dudas la diferencia que pudimos obtener en la 5ta sección fue determinante para el triunfo de Juntos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires; se puede decir que el logro en la Provincia fue de la mano con el respaldo que se consiguió en la sección", reflexionó Emiliano Giri, coordinador del Pro en General Pueyrredon y uno de los encargados de la campaña en las PASO.

"La verdad pudimos consolidar el resultado que se consiguió en las PASO y desde allí poder mantener la diferencia para poder ganar", dijo en diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Para Giri, "la PASO fue una herramienta que sirvió para que todos los partidos pudieran participar y fruto de eso, armar las listas con mucha fuerza territorial".

"Y con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el peronismo republicado, UNIR, el Pro, obviamente, y todas las fuerzas en si, nos permitió incrementar en la sección y el resultado nos puso muy contentos", dijo y luego respondió sobre la posición del gobierno Nacional de decir que habían ganado: "La victoria fue en la 5ta sección, en la provincia, en Mar del Plata, en el país. Acá no hubo empate. Hubo más de 2 millones de votos totales. Y el gobierno perdió el quórum propio en el Senado de la Nación. Juntos ha crecido mucho en distintos puntos del país y creo que el mensaje está entrando en lugares donde antes era dificultoso".

"No sé que festejaron -dijo luego-: tenemos el 50% de pobreza, Pymes que cierran, jóvenes que se van, los 500 mil chicos que dejaron la escuela (las cerraron, acordémoslo de eso); la inflación no cesa, la inseguridad que se ve...yo creo que analizando todo, observo la negación de la realidad, ya sea de lo que pasa en el país o en el resultado de la elección del domingo. No reconocen nada. Este gobierno construyó un relato y se repite permanentemente".

LOS OBJETIVOS DE LA LEGISLATURA

Giri, clave en el armado del Pro en la 5ta sección electora, recorrió distritos acompañando a Alejandro Rabinovich en la interna. "Los bonaerenses de la 5ta sección saben del trabajo que se hizo en la previa, por eso el acompañamiento con el voto y para Mar del Plata contar con una representatividad de poder contar con dos personas valiosas como Alejandro Rabinovich y Ariel Martínez Bordaisco, es algo para remarcar".

"Mar del Plata debe comenzar a dar el debate de la coparticipación en la cámara", dijo. "Se necesita mejorarlo. La ciudad fue relegada en materia de obra pública y recursos por ser de un partido que no es el del gobernador", agregó en tono crítico.

"Hay que reclamar los fondos que pertenecen a Mar del Plata con la voz fuerte de los dos representantes en el senado sumado a lo que aportan desde diputados como Maximiliano Abad, Johana Panebianco y Siciliano", agregó el dirigente.

LA REELECCIÓN DE MONTENEGRO

Consultado sobre la posibilidad que se viene hablando en la política local de la renovación del intendente Montenegro, Giri fue cauto pero respaldó la decisión que tome el jefe comunal llegado el momento.

"La reelección o no lo va a determinar el Intendente y nosotros vamos a acompañar la decisión que él tome. Si sigue por este camino de estar cerca del vecino, trabajando cerca de ellos, con un reconocimiento como tuvo este domingo a su gestión, no veo por qué no pueda pensar en eso. Serán dos años de trabajar fuerte. Pero a la espera de que lleguen más recursos para poder dar solución a todos los temas que se vienen reclamando".

EL NUEVO HCD

Otro de los temas que están despertando cierta polémica es la designación de la presidencia al Honorable Concejo Deliberante y quién estará a cargo de la secretaria. "Como coordinador del pro acompañaremos la decisión del Intendente sobre el nuevo presidente del HCD. Vamos a respetar el acuerdo que tiene el Ejecutivo con su principal socio político que es el radicalismo desde hace dos años. No vemos cuestiones objetivas para que eso cambie, pero también también vamos a respetar que el Pro tenga su espacio en la secretaría. No veo para que esa ecuación se altere", dijo.

EL PRO EN MAR DEL PLATA

"El pro en Mar del Plata está en un proceso de institucionalización y yo trabajando con todas las líneas que lo componen para confirmar la junta promotora y presentarla en La Plata en el transcurso del año que viene. consideramos que debe estar democráticamente funcionando", dijo Giri al programa Hora 12.

El coordinador actual dijo que "queremos que el partido nos trascienda a nosotros, dándole a las nuevas generaciones el espacio que vayan consiguiendo. Actualmente hay varios sectores como los jóvenes, La Rebelión, las mujeres, con Proactivos, con los equipos técnicos, todos con un gran empuje, tienen que tener su desarrollo y lugar. Si eso se logra quiere decir que el trabajo de todos estos años habrá valido la pena", cerró.