Impusieron el toque de queda para los no vacunados en un estado de Alemania

El país está sumido en la peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia a causa de las personas que decidieron no vacunarse. El estado de Baden-Wurtemberg tomó medidas drásticas. Quienes no fueron inoculados no pueden entrar a restaurantes, hoteles y tiendas.