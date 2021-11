Martilleros, propietarios e inquilinos: ¿un nuevo cambio de ley? 

El sector de martilleros espera con optimismo tanto el debate que se realizará en el Congreso Nacional por el nuevo proyecto de ley de alquileres y, en el caso de Mar del Plata, la nueva temporada que le dará un nuevo aire tanto a propietarios como a inquilinos.

El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, remarcó en “Hora 12” programa emitido en CNN Radio (FM 88.3), respecto a la ley que “lamentablemente esto se llegó a través de unos sellos de goma, nosotros alertamos al inquilino y propietario que esto iba a traer inconvenientes, hoy están todos disconformes. Hay que modificar partes, ya que hay algunas que están bien. Tiene 2 o 3 puntos que hay que modificar, hay que volver a los 24 meses, ya que en un país como el nuestro con esto le daremos dar seguridad al propietario. Actualmente muchos han retirado sus propiedades y con esto se ve menos oferta y aumento de valores”.

“También debemos defender las dos partes, el inquilino llega y sabe lo que tiene que pagar el primer, pero el segundo y terco no tiene idea. Vos en dos años lo tenés marcado y que las partes digan como lo van a pagar. Si no tuviéramos inflación no tendríamos problema. Además, el problema estaba en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, en las otras regiones del país funcionaba perfecto”, agregó Donsini.

Con respecto a empresas, cómo Remax, explicó que “no respetan la ley, son franquicias. No pedimos el cierre de ninguno de estos lugares, pero sí que tengan a los empleados en blanco y que tengan el nombre del profesional. No olvidemos que tenemos personas que estudian 5 años una carrera universitaria y encontramos este tipo de empresas que llegan al país y usan el nombre de un inmobiliario para cubrir un montón de gente que no tiene título. Con respecto a lo digital no tenemos ningún problema. Sí salió una ordenanza para que se prohíba la publicidad de estas franquicias, que también saldrá en General Alvarado y Mar Chiquita”.

Por otro lado, afirmó que “el fin de semana largo dejó optimismo para el sector de los martilleros. Hay una gran diferencia con el año anterior, fue otro contexto, aunque sabemos que tenemos que seguir con los protocolos sanitarios y que Mar del Plata debe tener mucho cuidado.