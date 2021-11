"El Municipio no tiene que pensar que el Parque Camet es un lugar para clubes privados"

Luego de la denuncia realizada por la Eco Asamblea Parque Camet donde remarcaron que “se comenzó a alambrar 5 hectáreas que el municipio regaló de la Reserva Forestal Parque Camet al Club El Cañón”, este medio se contactó con la Doctora especialista en ecología y miembro de la Asamblea, Carolina García, para poder profundizar sobre “el único Parque Urbano de la ciudad”.

“Este año el Municipio aprobó por ordenanzas ceder 17 hectáreas al club de polo (ORDENANZA Nº 25244), 3 hectáreas a un club de hockey (ORDENANZA Nº 25219) y también al Club El Cañón (ORDENANZA Nº 24435( y al Club Unión, también debemos sumarles el club el Bigüa, Pueyrredón. Con la asamblea realizamos un diagrama y nos dimos cuenta que la mitad del parque de forma privatizada. Al leer estas ordenanzas nos dimos cuenta que no les piden nada a cambio, por ejemplo, que planten un árbol, simplemente les dan grandes sectores del parque”, explicó García a El Marplatense.

“Actualmente conformamos una mesa de trabajo. Hay muchas ordenanzas dónde ellos avanzan y nadie se entera lo que sucede. El año pasado el Municipio se acercó cuando nosotros detuvimos la tala de 200 árboles. El Municipio no hace nada para frenar la quema indiscriminada de los árboles”, agregó.

Asimismo, invitó a los vecinos para que “este miércoles” los acompañen en la vamos movilización “a las 10 frente al Municipio y así nos den respuesta, ya que no nos escuchan. Nosotros somos la voz de muchas personas que están en contra de la quita de los espacios públicos. El Parque Camet es un patrimonio histórico de la ciudad, no es cualquier lugar. El Municipio no tiene que pensar que el Parque Camet es lugar para clubes privados”.

“Las grandes urbes necesitan lugares verdes, principalmente por cuestiones de sanidad. El Municipio tiene que tener una mirada ecológica para que se mejore la calidad de vida de las personas. Nosotros como ecologistas pensamos en los medios y ambientes sanos”, finalizó la ecologista.