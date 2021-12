Macri procesado: "Esta causa la impulsa el juez y no el fiscal; es contra natura"

Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación, defendió en CNN Radio al expresidente Mauricio Macri y dijo que “la causa la impulsa un juez y no un fiscal” tras confirmarse su procesamiento por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

En La Mañana de CNN, con María Laura Santillán, Garavano sostuvo que "es contra natura" lo que sucede con el proceso judicial y agregó que “el juez (Martín Bava) tendría que ver si sucedió o no sucedió y si es delito, pero avanzó en un raid político sin escalas hacia el expresidente”.

“Es un expediente muy llamativo y no hay pruebas directas ni hechos que se le asignen al expresidente Macri”, opinó el exfuncionario, y se preguntó: “Para qué Macri va a pretender escuchar a los familiares de las víctimas”-.

Además, Garavano recordó que “incluso Macri aportó documentación” y aseguró que “la causa tuvo su origen en plena campaña electoral y por las propias torpezas se fue atrasando. Este procesamiento estaba escrito para salir antes del 14 de noviembre”.

¿Cómo está Macri? “Él está muy tranquilo y pudo haberse incluido (con fueros al Congreso de la Nación), pero no quiso”, indicó, y resumió: “Esta causa no es seria”.

“Tenemos un juez que no sabemos si es competente o no y no es imparcial”, concluyó