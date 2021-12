Reclamo de La Bancaria: el Banco Santander "sigue pensando solo en maximizar su ganancia"

Este jueves se realizó un paro nacional en todas las sucursales del Banco Santander para visibilizar el conflicto y "política de achique" que la empresa realiza. En Mar del Plata, la manifestación se llevó a cabo en Independencia y Belgrano.

"El Banco Santander pretender llevar adelante un cierre de casi 100 sucursales en todo el país. En ese marco La Bancaria denuncia esa situación, lo lleva al Ministerio de Trabajo, el Banco no se acerca a negociar y por eso determinamos el paro de hoy", expresó el secretario general de la Asociación Bancaria, Guillermo Martínez.

"No es la primera vez que nos concentramos en esta esquina. El Banco, si bien no puede cerrar las sucursales porque el Banco Central no se lo autoriza, recurre a una práctica que es minimizar las operaciones, entonces en Mar del Plata en las sucursales de Independencia y Castelli y Constitución y la costa hay cada vez menos operaciones, los clientes se trasladan a las del centro, con lo cual nos alejamos de los barrios, mayor concentración de gente. Es un Banco que sigue pensando solo en maximizar su ganancia", detalló el referente del gremio.

Respecto a los empleados, Martínez indicó que "el Banco dice que no echan a nadie, pero ponen en marcha un perverso mecanismo de seducción y coacción que lleva, con el tiempo, a que los compañeros sean los que pidan retirarse. Convencen a los compañeros para que pidan el retiro a cambio de una cifra. Esto es producto de un proceso bien diagramado y someten a los compañeros".

Y en cuanto a esta manifestación y las que se replicaron en el resto del país, el secretario de la Bancaria afirmó que "va a permitir que se abra un canal de diálogo. No somos muy optimistas, por lo que si no hay respuestas en los próximos días, la Bancaria profundizará las medidas de fuerza. A todo esto hay que agregar, piden que la Bancaria mire hacia otro lado en esta situación, a cambio del bono de fin de año".