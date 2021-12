ATAJO guió y asesoró a un joven en la tramitación del DNI no binario en Mar del Plata

La sede Mar del Plata de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) intervino por primera vez para guiar y asesorar a un joven en la tramitación del DNI no binario, que además rectifica su nombre de pila y suma el apellido de su mamá.

La presentación del DNI no binario, hace menos de cinco meses, impulsó al joven a consultar al respecto. Le habían advertido que habría que hacer varios trámites para lograr todas las modificaciones que deseaba hacer sobre el DNI que llevaba consigo, que no reflejaba su propia identidad. Pero en ATAJO logró dar con una respuesta rauda e integral, en un trabajo coordinado con la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intervención de la agencia permitió remover obstáculos económicos y geográficos.

Al firmar el acta, el joven expresó: “Ahora me empiezo a sentir libre”, y agradeció el acompañamiento de ATAJO. “Puede estar la ley y todo, pero si después viene uno y dice ‘no lo hago’ o ‘no me interesa’, las cosas no salen, como pasa muchas veces”, mencionó luego.

Desde la oficina pusieron de relevancia que “el Estado hoy pueda reconocer la diversidad de la vida con un DNI” y ahondaron en la responsabilidad que como trabajadores y trabajadoras del mismo Estado deben tomar para que esos derechos puedan respetarse y hacerse valer, desde un proceso empático.

Por consultas con ATAJO en Mar del Plata, comunicarse vía WhatsApp al 113852-4234.