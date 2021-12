Pase Sanitario: “Es una medida de salud pública y no obliga a ponerse la vacuna”

En el marco del anunció del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde presentó el pase sanitario, que comenzará a regir el 21 de diciembre, el doctor Alejandro Ferro, ex secretario de Salud del Municipio de Genera Pueyrredon, remarcó que “es una medida de salud pública y no obliga a ponerse la vacuna”.

“Estoy totalmente de acuerdo con que la gente tiene que vacunarse y con todas las medidas que tiendan a favorecer la vacunación. Por ejemplo, en Francia aumentó mucho cuando se instaló este pase, ya que se sentía molesta de no poder ingresar a los lugares. El pase es una medida de salud pública y no te obliga a ponerte la vacuna, pero no podrás ir a lugares puntuales”, explicó el especialista a “Hora 12” programa emitido en CNN Radio (FM 88.)

Con respecto a quienes que no quieren vacunarse remarcó que “actualmente, en Inglaterra con un 88% de personas vacunadas, están muriendo 150 personas por variante Delta por día y tienen 50 mil casos por día, cuando en enero pasado tenían la misma cantidad de casos y morían 1600 personas. Si te vacunas tenes menos probabilidades de contagiarte y de morir. No hay ninguna duda de que la vacuna es efectiva”.

“Estas ideas libertarias que aparecen ahora vienen a romper cosas y no proponen otras soluciones. Te dicen que no nos vacunamos, pero no dicen cuál es la otra alternativa. 'No nos vacunamos, pero queremos ir a todos lados' y contagian a quienes tienen las defensas mal y problemas de salud graves y los pueden matar”, agregó Ferro.

Con respecto a la nueva variante del coronavirus, Ómicron, sostuvo que “lo que se puede decir es que era absolutamente esperable, sabemos que esto se comporta en una forma global. Lo importante son los datos que tenemos un estudio que se conoció desde Sudáfrica dónde marcan una particularidad importante, cada vez que se detecta un caso de Ómicron allí es una reinfección. Asimismo, en Inglaterra, como en el caso de San Luis, los pacientes contagiados tenían el esquema de vacunación completo. Y aparentemente creo que a través de los datos que tenemos esta variante no será de gran virulencia”.

Pase sanitario obligatorio: quiénes lo deben tener

Será obligatorio para mayores de 13 años para poder participar de eventos masivos.

Demostrar ante las autoridades que recibió el esquema de vacunación completo contra el coronavirus a través de su carnet de vacunación en una aplicación de celular, como Mi Argentina, o un código QR.

Sólo quienes estén inmunizados con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 podrán realizar cualquier actividad en ámbitos públicos sin ningún tipo de impedimento, más allá de los cuidados habituales como el uso del barbijo y la distancia física.

Las personas que tengan la aplicación Mi Argentina podrán descargar la credencial internacional de vacunación contra el coronavirus en formato PDF para poder tener el documento visible aun cuando no tengan conexión a internet.

Pase sanitario obligatorio: para qué actividades se necesitará