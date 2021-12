Un año del fallecimiento de Emiliano Vidal

El 6 de diciembre se cumplió un año de la muerte de Emiliano Vidal, luego de ser embestido por un conductor, identificado como Mauro Brunke, de una camioneta que se encontraba en estado de ebriedad, en Córdoba y Garay. Por este motivo El Marplatense se comunicó con la madre de Emiliano, Miriam Cristina Troyano, para saber el estado de la causa.

“La justicia es lenta y al ser de esta forma no es justicia, pero confío en ella y en los abogados que llevan adelante el caso. El caso está en la fiscalía y estamos esperando la fecha para el juicio oral de Mauro Brunke. Este hombre camina en la calle como todos nosotros, ya presentamos todas las pruebas, testigos y todo está a favor nuestro. En su momento lo habían detenido, pero dijeron que faltaban pruebas. A mi nadie me va a devolver la vida de mi hijo, esta persona sigue manejando, lo he visto y haciendo una vida normal”, agregó Miriam.

“Todo esto también depende del fiscal Cistoldi, por ahora no iré en contra de ellos. Las contestaciones en su momento dejaron mucho que desear. A mi hijo, esta persona, lo dejó tirado como una bolsa y tenía alcohol en sangre. Todas las movilizaciones que se han realizado son en paz, ya que no quiero venganza, simplemente justicia y que pague lo que hizo y tenga una pena correspondiente. Este hombre mató a mi hijo y a todos nosotros. En este momento no haremos una marcha”, finalizó.

EL CASO:

La noche del domingo 6 de diciembre de 2020, en Córdoba y Garay, un vehículo embistió a Emiliano Vidal, que se trasladaba en moto, y huyó del lugar. Poco después fue detenido y se constató que tenía 1,06 g/l de alcohol en sangre.

Emiliano Vidal, quedó tendido con graves heridas sobre el asfalto y fue trasladado al Hospital Interzonal, donde murió una hora después.

Mauro Brunke quedó en libertad. En julio del corriente se colocó una estrella amarilla en el macrocentro de la ciudad en conmemoración al joven.