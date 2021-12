Corte y acampe de organizaciones frente al Casino: "El gobierno de Montenegro no nos atiende"

Una nueva protesta que incluye corte y acampe se registró en la mañana de este lunes en Mar del Plata. Organizaciones sociales se instalaron en las puertas del Casino Central, en el Boulevard Marítimo, en reclamo de respuestas a los pedidos realizados al Ejecutivo de Guillermo Montenegro.

Cerca de 500 personas se congregaron en un emblemático sector de Mar del Plata para endurecer el reclamo. El tránsito por la Costa está cortado a la altura de calle Moreno, logrando el desvío hacia Buenos Aires.

"Acá estamos, varias organizaciones, en busca de respuesta del Municipio. Nos vienen prometiendo pero no hay respuestas", dijo una de las referentes, Natalia Mezquida. "Hicieron promesas de reunión y no lo cumplieron", agregó.

"Reclamamos trabajo genuino y herramientas para las huertas, limpiando espacios que están abandonados y, de cara a las fiestas, las cajas navideñas", agregó.

La referente confirmó que no levantar el corte y que tendrán una medida dura en el reclamo: "Acá vamos a acampar, no nos moveremos. Necesitamos laburar con un salario digno. Algunos cobran el plan Potenciar Trabajo pero no alcanza", dijo.

"Este gobierno de Montenegro no nos atiende. Apenas un chico de seguridad nos dice algo, pero no tenemos forma de avanzar de ese modo", remarcó Mezquida.

Sobre si le temen a una nueva denuncia penal de parte del Ejecutivo local, tal como ocurriera en otras manifestaciones, la referente dijo que se irán del lugar con una respuesta que colme las expectativas.

"Juegan con eso, con la denuncia o con la presencia de la policía acá, cerca nuestro, pero nuestra idea es poder quedarnos y salir de acá con algo satisfactorio", concluyó en diálogo con El Marplatense.