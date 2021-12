En la zona de Hipólito Yrigoyen y avenida Luro se realizó un corte total para reclamar al “gobierno Municipal la canasta navideña para 200 familias”, este medio dialogó con uno de los integrantes del Polo Obrero Tendencia, Gastón Cotta, al respecto.

“Desde el Polo Obrero Tendencia nos movilizamos en una manifestación local, simultaneo a cómo lo están haciendo otras organizaciones sociales en diferentes puntos, con acampes y concentraciones. El reclamo es muy concreto, es por las Canastas Navideñas. Nuestros compañeros con trabajadores precarizados no están en ningún Sindicato, ni bajo ninguna empresa que les responda. El reclamo de las canastas navideñas es un granito de arena al reclamo del trabajo genuino”, explicó Cotta a El Marplatense.

“En nuestro caso no nos quieren entregar las Canastas Navideñas, no está garantizado ni una garrapiñada, ni un pollo por parte del gobierno de Montenegro y esa es la diferencia con las demás organizaciones, estamos peleando que se nos reconozca la canasta y luego discutir la cantidad para las 200 familias”, agregó.

Por otro lado, aseguró que “hace dos meses se comunicaron para informarnos que estaba la orden de compra, pero actualmente no nos contestan el teléfono. No hay voluntad de querer tener una reunión y, además, queremos llamar a las otras organizaciones para poder coordinar ya que todos estamos en el mismo plan de lucha frente a un gobierno Municipal que dice abiertamente que no le interesa los problemas sociales de la ciudad, en un país con un 66% de desempleo”.