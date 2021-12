Aumento del 45% de las tasas: "Montenegro le mintió a los marplatenses"

Desde el Frente de Todos se expresaron sobre la presentación del Presupuesto 2022 y aseguraron que "efectivamente ocultaban una suba de tasas y no cumplieron con ninguna de las promesas hechas", tal como lo reza un comunicado de prensa.

"Siguen aumentando siempre a los mismos contribuyentes y los servicios no mejoran en absoluto. Lo peor es que tienen dinero de la gente destinado a la especulación financiera", manifestó la presidenta del bloque, Marina Santoro.

Este jueves, el Ejecutivo local presentó el Presupuesto para el año 2022 con un aumento del 45%. "Los vecinos no pueden tolerar esta nueva suba, luego de un año muy difícil para todo el mundo. El Ejecutivo habla de un 45% de aumento de tasas pero los contribuyentes son siempre los mismos, y hay que decir que en la gestión de Cambiemos en la ciudad esos aumentos acumulados superan el 1200% en los últimos 6 años”, remarcó la concejala Virginia Sívori, que a la vez que señaló que el m3 de agua tendrá un incremento del 48%, "con un servicio que sigue siendo deficiente en muchos casos".

"Por un lado, no cumplieron con los plazos establecidos por ley para la presentación del mismo, y por el otro, que iban a realizar cambios sustanciales como la reformulación de la TSU. Estos fundamentos motivaron el pedido de prórroga pero vemos que no se cumplieron, por lo que Montenegro engañó y mintió a los vecinos", remarcó Sívori, quien agregó que "una vez más vemos cómo su gobierno asiste a la improvisación y, en consecuencia, a la falta de planificación para la ciudad".

"No podemos creer que le mientan a los vecinos y vecinas de esta manera, y que presenten aumentos en medio de una ciudad que tiene pésimos servicios, con calles intransitables y basura acumulada. El Municipio no cumple con las funciones que tiene que cumplir y la suba que pretende aplicar Montenegro no se corresponde con lo que le brindan a Mar del Plata y Batán", sostuvo Marina Santoro.

"¿Cómo se explica este nuevo aumento brutal para el vecino de a pie? El intendente le tiene que contar a los marplatenses y batanenses que hay dinero destinado a obras y cosas que necesita nuestra ciudad, que ellos tienen guardado para generar intereses en vez de usarlo para lo que la gente necesita", remató Santoro.