Las carnicerías acusan al gobierno nacional de generar “competencia desleal”

Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, cuestionó en CNN Radio al acuerdo que anunció la Secretaría de Comercio para vender en supermercados cinco cortes de carne a menos de $600 previo a las fiestas de fin de año: “Es una competencia muy desleal”.

En diálogo con Al Fin y Al Cabo, el representante de las carnicerías en Capital Federal aseguró que no fueron convocados para formar parte del acuerdo y advirtió que no es la primera vez: “El año pasado tuvimos el mismo problema y nos dijeron que los frigoríficos exportadores no iban a entregar en carnicerías porque la logística era muy cara”.

“Un frigorífico exportador carga un camión con 30 mil kilos y se lo baja a un supermercado. De la otra manera, esa cantidad de carne tiene que ir a 20 o 30 carnicerías. Qué le digo a la gente que viene y me pide la carne que anuncia el Estado, porque yo no la tengo. Es una competencia muy desleal”, criticó.

Por otro lado, Williams explicó que el acuerdo también los perjudica porque “el precio de la carne que pagan los carniceros es muy elevado y es el que marca Liniers”.

“Ahí tendría que ir el gobierno y no hacer estos acuerdos porque son un parche para un sector chico. Ya se ha visto, todos los años pasa lo mismo y luego la gente protesta porque después no encuentra calidad ni cantidad. En Capital Federal, el 56% de la carne que se vende es a través de las carnicerías”, sentenció.

Estos son los cortes parrilleros incluidos en el acuerdo que el gobierno hizo con los supermercados: Asado a $549, Matambre a $599, Vacío a $599, Tapa de asado a $499, Falda a $399 por kilo.

La oferta estará disponible para la compra los días 22, 23 y 24 de diciembre en la semana de Navidad: y 29, 30 y 31 de diciembre, antes de Año Nuevo.