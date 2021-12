Operativo de Sol a Sol en Mar del Plata: "Este verano comienzan los años de recuperación" 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto oficial para la puesta en marcha del operativo de seguridad verano 2022 de "Sol a Sol", denominación que le dio el propio mandatario el año pasado, en la Plazoleta Almirante Brown. El gobernador remarcó "todos los efectivos que están presentes y todos los agentes que están aquí para trabajar en conjunto".

El gobernador saludó a cada una de las fuerzas presentes junto a la comitiva. El Ministro de salud, Nicolás Kreplak, habló en primer lugar, y remarcó que "contamos para toda la sociedad con un operativo de salud que especialmente extraordinario. Tenemos 39 ambulancias, 5 camionetas, que acompañarán. A partir de mañana tendremos el pase sanitario obligatorio y en toda la costa tendremos dispositivos de testeo en toda la costa".

Ricardo Lissalde, presidente de AUBASA, explicó que "nos preparamos para una de las mejores temporadas de la historia de la provincia. Hemos cambiado y renovado todos los patrulleros de seguridad vial. Vemos una Mar del Plata resplandeciente. Estamos preparados para recibir a todos los argentinos".

Por su parte el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, declaró que "por primera vez se hace un operativo sol totalmente integrador. Siempre estábamos solitos con la policía, hoy no es causalidad que este el ministro de salud y del presidente de AUBASA. Aquí se entiende que hay una provincia que sabe que hay que trabajar con integridad. Esta es una fecha donde se comienza a sentir el espíritu vacacional. Hace dos años esto era imposible, se pudo por trabajar incansablemente. Tuvimos un gobernador que tuvo la visión estratégica de conseguir las primeras vacunas, no estamos acá porque somos improvisados, tenemos un gobierno que piensa con integridad. Dejamos decenas de hombres y mujeres en el camino que murieron por la pandemia. Le agradezco al gobernador por el trabajo e inmenso compromiso que tiene con la provincia de Buenos Aires. Las primeras ordenes de servicios a los 3000 policías que recién se recibieron que nunca se olviden de donde vienen y a todas las fuerzas que sean serviciales y amables con los turistas que eligen para descansar, y no se olviden de asistir y cuidarlos a los más de 3 millones de jóvenes que vienen a disfrutar y a divertirse. Al señor jefe de Policía que vinimos 17 mil efectivos y que tenemos que volver con 17 mil y que se cumplan las leyes policiales y que por dentro de la ley absolutamente todo y por fuera de la ley absolutamente nada".

Por último el gobernador agradeció " a todos los intendentes" presentes y mencionó " que es un día muy importante, este operativo cambió su nombre y es así porque todos los efectivos que están presentes y todos los agentes que están aquí para trabajar en conjunto y que sea el mejor verano de la Provincia de Buenos Aires. Hay que hacer historia, vamos en 6 años de una crisis en Argentina que no hay memoria. Este verano comienzan los años de recuperación. Esto no fue un milagro, para aquellos que se hayan vacunando la temporada será otra cosa. Los vacunatorios serán federales, podrán hacerlo todos los argentinos y extranjeros. Con este operativo podemos anunciar que quienes quieran podrán vacunarse aquí. Gracias al resto de la provincia por dar trabajo, para que comiencen a recuperarse y podamos generar puestos de trabajo. Así que ahora a laburar y disfrutar".