Tiene un tumor en la cabeza y necesita juntar 20 mil dólares para luchar por su vida

Verónica Alejandra Di Gerónimo tiene 35 y desde diciembre su vida cambió. Es que le detectaron un tumor en la cabeza y luego de intervenirla con éxito le diagnosticaron ependimoma grupo 2 grado b es una enfermedad, que no tiene cura, pero sí tratamiento para dar pelea y vivir. Para poder realizarlo necesita reunir 20 mil dólares y necesita ayuda de la comunidad para juntar esa cifra.

En diálogo con El Marplatense, Verónica se refirió al caso que transita y se mostró esperanzada de poder concretar su tratamiento.

El caso

"Este año me detectaron un tumor y dos quistes en el vulvo del cerebro.

El vulvo controla el corazón y la respiración y toca todos los órganos vitales del cuerpo, es una operación alta complejidad que en Mar del Plata no era adecuado realizarla. Después de interponer un recurso de amparo, logré realizármela en el instituto Fleni de Ciudad Autónoma de Buenos Aires", comenzó diciendo la joven.

“Después de esa intervención compleja, de la cual salí muy bien, sólo tengo dormida la pierna izquierda, quedó parte del tumor agarrado al vulvo, eso no se puede tocar. Pasada la operación me diagnosticaron un ependimoma grupo 2 grado b, que es una enfermedad que no tiene tratamiento ni cura y la única opción que tengo es poder dormirlo. Es tumor es maligno, porque me puede atacar el sistema nervioso”, explicó Verónica.

En este sentido, la joven explicó que tiene dos opciones de tratamiento para seguir luchando por su vida. Una es un tratamiento convencional y la otra opción es con una aparatología que no la cubre ninguna obra social. “Esta es la opción que puede salvarme y seguir estando con mis hijos y familia Debo arrancar cuanto antes para poder lograrlo”.

Para colaborar

NUMERO DE CUENTA

CAJA DE AHORRO 239-316693/0

CBU 0170239440000031669308

FABULA.GRUMO.MALETA (ALIAS)

----------------------------------

Titular: Verónica Alejandra Di Gerónimo

Caja de ahorro en pesos - Número de cuenta: 42006989667

CBU: 0140323503420069896678