“El 50% de los intendentes del Frente de Todos burló la ley y se va a presentar en 2023”

Juan Pablo Allan, senador de la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, dijo en CNN Radio que en el Frente de Todos están de acuerdo con la reelección indefinida” y pidió “cumplir con la ley que es muy sana” para evitar que los intendentes se presenten luego de dos mandato en un distrito.

“El 50% de los intendentes del Frente de Todos ha evadido la ley y se van a poder presentar nuevamente en el 2023”, lamentó en diálogo con María Laura Santillán, en La Mañana de CNN.

¿Están prohibidas las reelecciones indefinidas de los intendentes de la PBA? Lamentablemente, NO. Por eso con el acompañamiento de @delatorrej presenté un proyecto para que se haga efectiva esa limitación. Abro hilo 👇 pic.twitter.com/5zP3Mfxwol — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) December 23, 2021

Allan advirtió que en el oficialismo “están de acuerdo con la reelección indefinida y no lo vamos a acompañar. No tienen la mayoría y no se podría avanzar el uno sin el otro”.

“Coinciden con un modelo formoseño. La ley que impide la re-re es muy sana y la vamos a defender”, indicó.

En este sentido, el senador Allan, que contó con el apoyo de su par Joaquín de la Torre, presentó en la red social su decisión de plantear el proyecto de modificación de esta ley.