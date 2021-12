Mejor que en el 2019: "Hay un 25% más de transporte de turismo"

Los turistas en Mar del Plata ya comienzan a visualizarse , el delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Cristian Azcona, le remarcó a El Marplatense que "hemos tenido un diciembre muy fuerte en materia turística, hay un 25% más de transporte de turismo en comparación con diciembre del 2019".

"Este lunes comenzamos un operativo a la madrugada, recibiendo ya muchos turistas, Mar del Plata ha tenido mucha más cantidad de servicios turísticos que otros años y creo que de alguna manera eso se lo podemos atribuir a los beneficios que ha sacado el gobierno en materias turísticas que no solamente moviliza lo que es el transporte de turismo de Mar del Plata, sino de la Costa Atlántica", agregó.

Con respecto al aumento de tráfico en la ciudad mencionó que "ya se está notando" y explicó que "pensábamos que sería un día de adaptación para coordinar tareas con fuerzas federales, con la policía de la Provincia de Buenos Aires, para enconar todo lo que es la ruta y la verdad es que no hemos podido parar por la cantidad de micros que están llegando a la ciudad".

Por otro lado declaro que "esto que tiene que ver un poco con las medidas del gobierno, con el PreViaje, y por otro lado, con que la gente tiene necesidad de viajar y que lo pueda hacer a nosotros nos pone muy contentos. Esto va a reactivar muchísimo la economía de estas localidades de la costa que están dañadas estos últimos años.

Con respecto a los controles y las irregularidades mencionó que " venimos en vías generales bien. Siempre nos encontramos algún transportista que de alguna manera no hace las cosas como tiene que hacerlas. En materia de seguridad no queremos cometer ningún tipo de error. Obviamente que después si el transportista no las genera o no las realiza o respeta, somos inflexibles y los detenemos.

"De alguna manera nuestra presencia, como siempre decimos, ha colaborado en bajar tanto el índice de siniestralidad en las rutas de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a trabajar muy fuertemente, con mucha presencia, vamos a hacer una base muy fuerte en lo que es Mar del Plata.

En la terminal de ómnibus de Mar del Plata vamos a estar las 24hs, como hicimos operativos en aproximadamente en 20 días. El ministerio de transporte junto con la CNRT ha dispuesto un gran operativo que tiene que ver con controles de transporte público, en el transporte de turismo, en el transporte de carga y en el transporte de trenes", finalizó el delegado.