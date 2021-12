Ola de contagios en Mar del Plata: en la Administración de Justicia registraron 35 casos activos

"Sólo en el ámbito de la Administración de Justicia se registraron 35 casos activos al 28 de diciembre, un incremento exponencial en comparación con los tres casos confirmados en el mes de noviembre. Son varias las dependencias afectadas, entres ellas los Tribunales de Trabajo 1, 3 y 4; las delegaciones de Arquitectura (con aislados por contacto estrecho) e Informática (varios compañeros contagiados)", informaron desde la delegación marplatense de la Asociación de Judiciales Bonaerense.

"Ante este incremento de casos positivos y contactos estrechos que afectan al Poder Judicial departamental, la patronal en cabeza de los presidentes de las Cámaras, la Defensora y Fiscal General deben asumir la responsabilidad de cumplir y exigir a los titulares de las dependencias y organismos el cumplimiento de las medidas dispuestas en el Protocolo de Actuación para prevenir y controlar los contagios", añadieron.

Cabe señalar que la Delegación de Sanidad envió un comunicado a los correos oficiales de todas las dependencias el 20/10/21, en el cual solicitó a los titulares que garanticen el cumplimiento de las normas de protección, debiendo respetar entre otros puntos:

- Ventilación natural y cruzada durante toda la jornada laboral.

- Mantener el distanciamiento mínimo de seguridad entre personas y puestos de trabajo (2 metros).

- Mantener una desinfección frecuente de los organismos y cada puesto de trabajo.

- Uso permanente del barbijo en lugares compartidos y ventilados.

- Realizar la desinfección de manos con frecuencia.

Asimismo, indicaron desde AJB que "el Protocolo establece que es responsabilidad de los titulares de cada organismo o dependencia judicial respetar y controlar el estricto cumplimiento de los procedimientos adoptados en el mismo manteniendo las recomendaciones de seguridad e higiene que permitan condiciones seguras de trabajo y de informar a las autoridades competentes los problemas o necesidades que surjan. También los faculta para organizar la asistencia del personal de tal manera de respetar el distanciamiento dispuesto, pudiendo disponer el cierre momentáneo del organismo e incluso solicitar suspensión de términos procesales ante situaciones como la falta de provisión de Elementos de Protección Personal, entre otras".

Respecto de la actuación ante casos confirmados y contactos estrechos, continúa vigente la normativa que establece que los organismos deben permanecer cerrado al menos una jornada laboral sin permanencia del personal, periodo que se utilizará para desinfectar y luego ventilar el espacio físico.

Y solicitaron que "el período de aislamiento de los contactos estrechos es el que determina el Ministerio de Salud provincial, y no puede ser inferior a cinco días (para casos asintomáticos con esquema de vacunación completo), de acuerdo al nuevo esquema acordado por el Consejo Federal de Salud en el día de ayer. Es importante recalcar que no es obligatorio para los contactos estrechos realizarse un test, sea PCR o hisopado para acortar el tiempo de aislamiento o presentar a la empleadora. Será decisión de cada persona y su médico tratante la decisión de realizar o no el test".

Por todo ello, "solicitamos una reunión urgente del comité de seguimiento departamental, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 7 de la Res SC 761/2; lo cual resulta indispensable hasta tanto la Suprema Corte se avenga a abrir el diálogo con la AJB para repensar los esquemas de cuidado en esta nueva etapa de la pandemia", manifiestan en el comunicado.

"Si los trabajadores no nos cuidamos (a nosotros y nuestras familias), no nos cuida nadie. Comunicate con el sindicato si en tu dependencia u organismo no se respeta una o varias medidas de cuidado", cerraron desde AJB.