Diputada marplatense consideró como "histórico" el aumento del presupuesto en salud de la Provincia

La diputada provincial Débora Indarte, tras votar de manera positiva al Presupuesto 2022, aseguró que “es una herramienta central para poder planificar, gestionar y ejecutar políticas públicas que le mejoren la vida a las y los bonaerenses" y que le permitirá al Gobierno de Axel Kicillof “seguir reforzando lo que se viene haciendo en las áreas esenciales, como salud, seguridad y educación”.

La legisladora marplatense del Frente de Todos destacó además que “habrá una inversión récord en infraestructura y políticas de impulso a la producción” y consideró como muy importante el aumento significativo del presupuesto de salud.

Al mismo tiempo, en relación a la cuestión sanitaria, reconoció la tarea que llevan adelante funcionarios y personal de la salud, aunque reconoció que "falta por hacer y por supuesto siempre hay aspectos a mejorar". Por eso dijo que "hay que estar atentos a la demanda de la población" y se comprometió a acercar a ministros y secretarios los pedidos y necesidades.

Enterada de algunas situaciones que estarían alejadas de los objetivos fijados por el Gobierno provincial, Indarte anticipó que no dudará "en pedir medidas para los responsables de las áreas que no cumplan con lo que tienen que hacer o no atiendan las necesidades de la ciudadanía".

Indarte se apoyó en los datos suministrados por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, y comentó (por mencionar algunos ejemplos) que el último año se invirtió en la compra de 400 toneladas de equipamiento de protección personal e insumos sanitarios; 1.751 respiradores; 20 unidades sanitarias móviles; la pertura de 5 hospitales de gestión mixta; 8 hospitales modulares; se aumentó la cantidad de camas UTI en un 169%.

Recordó asimismo que se desplegó el programa de vacunación más importante de la historia “lo que a muchos, como en mi caso, nos permite estar acá en el recinto”.

“Todo esto se hizo y le va a quedar a todos los bonaerenses. No es algo efímero, cada uno de los hospitales son obras que van a quedar”, resaltó.

“Claramente no hubo municipios de primera o de segunda, solo se pensó en resolver las necesidades de los vecinos, sean del color político que sean”, expresó.

Indarte sostuvo que “todo esto permitió también que sin importar si tenés o no obra social, si es la básica o la premium, no tuvimos que elegir a quién ponerle un respirador. De hecho el 55% de personas que cuentan con cobertura fueron atendidos en el sistema público gracias a la decisión política de invertir, fortalecer e integrar un sistema sanitario único”.

“Hoy tenemos un presupuesto que en el área de Salud va a hacer una inversión de 221.156 millones pesos, lo que representa un aumento con respecto al 2021 del 88%. Esto significa mayor inversión en recursos humanos y mayor tecnología, es decir es más tomógrafos, resonadores, equipos de hemodinamia para poder diagnosticar y atender todas las problemáticas más allá de la pandemia", dijo.

“Incluso aumenta históricamente la participación promedio en el presupuesto total de 6,16 % a 7, 13%”, afirmó.

Luego señaló que “dos datos a destacar es la construcción del Instituto Biológico, que tendrá la potencialidad de la producción pública de medicamentos, sueros y nada más y nada menos que vacunas entre otros insumos. Y el fortalecimiento del Instituto Provincial del Cáncer, mediante estrategias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes oncológicos, garantizando de esta forma una cobertura universal, ya que para nosotros el acceso a la salud es un derecho”.

Durante la sesión se aprobó la Ley de Presupuesto e Impositiva 2022 enviada por el Poder Ejecutivo. El Presupuesto prevé un gasto de $3.1 billones, para la ejecución de seis ejes estratégicos: infraestructura; producción, empleo e inclusión social; educación; seguridad; salud y perspectiva de género.