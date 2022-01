La basura y el verano: "La ciudad realmente presenta una situación de falta de higiene que no es la que quisiéramos"

Fernando Rizzi, uno de los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon, se refirió a un tema que se reflota todos los veranos: las bolsas de basura en las calles.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata (103.7), se refirió a los operativos de limpieza durante el verano y los respectivos

"Estamos pidiendo información sobre qué operativos va a haber, qué controlen van a haber a las empresas que prestan el servicio, qué campañas de concientización se van a realizar porque nos remitimos a las pruebas, la ciudad realmente presenta una situación de falta de higiene que no es la que quisiéramos", disparó Fernando Rizzi.

"En este sentido, queremos saber qué pasará cuando miles de personas, hagan actividades al aire libre, en las costas y en las playas, y queremos saber si el servicio que está contratado para mantener la higiene urbana se está prestando a las condiciones que debe ser, si no se está prestando en esas condiciones, qué medidas se van a tomar, y si se están prestando las condiciones que están establecidas en el contrato, si alcanzan esas condiciones o no", complementó el Defensor del Pueblo.

También, Rizzi hizo un llamado a los marplatenses y turistas y dijo: "Tenemos que mantener la higiene de la ciudad, a mantener los espacios públicos y los paseos en condiciones de limpieza, eso significa no tirar basura donde no hay que tirarla, ser prudencial, tener en cuenta que lo que se arroja en la calle, además de generar una imagen horrible en la ciudad de Mar del Plata, genera también la contaminación de nuestras playas y mares porque la basura se traslada por los desagües hasta las playas y el mar que son nuestro principal recurso económico".

Entonces es imprescindible que cuidemos la higiene, que todos seamos responsables de que Mar del Plata esté limpia y que el municipio haga su rol en lo que hace a los servicios de higiene que tienen que prestar las empresas que han sido contratadas. Son contratos muy onerosos y que están planteados para que la ciudad esté en condiciones de higiene.

Limpieza en las playas

"La limpieza en principio está a cargo de la Empresa 9 de julio en la playa pública, los concesionarios se hacen cargo de lo que son las unidades concesionadas, pero tenemos la certeza de que los cestos que deberían estar instalados en las playas no están, de que la higienización y cambio de los cestos no se hace en la medida que debería hacerse y los cesto de residuos de toda la ciudad no sabemos si son suficientes o no", aseguró Rizzi.

Consultado sobre la limpieza y la periodicidad con la que pasar los barrenderos, sostuvo: "Esto depende de las zonas de la ciudad, pero por ejemplo los barrenderos deberían pasar con frecuencia de seis días a la semana, y se supone que el recambio de las bolsas en los cestos de residuos debería ser también cotidiano o al menos seis veces por semana".