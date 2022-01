El Sindicato de Peones de Taxis se opuso a quienes protestaron contra la Municipalidad

Luego de la protesta de un grupo de taxistas frente al COM para manifestarse en contra de la exigencia de la Municipalidad de prestar servicio nocturno, Donato Cirone, representante del Sindicato Único de Peones, se mostró en contra de las quejas.

“La Municipalidad no se debe dejar amedrentar por un grupo minúsculo de los 2147 taxis que funcionan en Mar del Plata”, lanzó Cirone. Luego, dijo que se consensuó con el gobierno que haya 700 vehículos circulando por turno.

“Muchos de lo que se oponen son parte del problema porque no quieren que los controlen y tienen los taxis guardados cuando la gente los necesita”, sentenció.

“El que no quiere trabajar que devuelva la licencia y la Municipalidad se la dará otro que tenga ganas”, agregó. "Mucha gente se dedica a otras cuestiones y el taxi lo usa cuando quiere. Eso se tiene que terminar”, aseguró.

“Muchos tienen la licencia y no trabajan y el Municipio tiene la facultad para controlar y garantizar, no hay ningún tipo de imposiciones. Se están aplicando las ordenanzas vigentes para garantizar ese servicio para que la gente que llega a vacacionar no deba esperar varias horas. Esa es la realidad”, explicó Cirone.

Sobre la chance de que ingresen las aplicaciones de transporte público a Mar del Plata ante la falta de taxis, Cirone analizó que “estamos cuidando el trabajo de los marplatenses y tratamos de evitar que se les dé entrada a las aplicaciones. Vienen a precarizar y hacer negocios con el capital y sacrificio ajeno. No tenemos problemas en decirlo, estamos a favor de defender el trabajo de los marplatenses y que las aplicaciones no entren a depredar”.

Luego, criticó a los dueños de las licencias ya que “dicen que no pueden contratar choferes. Cuando se hace un estudio de costo para el aumento de tarifas se contemplan las cargas sociales de dos trabajadores. Hay muchos que no los tienen o los tienen en negro, entonces le cobran de más a la gente”.