Tercera ola en Mar del Plata: “La solución es testear, aislar y vacunar”

Las masivas filas de espera para realizarse un testeo, la llegada de una tercera ola a pesar del aumento de la vacunación y las posibles restricciones al sector turístico generan un clima de incertidumbre similar al del inicio de la pandemia.

El Dr. Adrián Alasino, Director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien brindó detalles de cómo podría avanzar la situación en los próximos meses.

Además, el especialista aseguró que “empezó la tercera ola en el país. Esto está claro porque ya pasaron más de ocho días con un aumento sostenido de casos a nivel nacional”.

Ante esta situación, la solución es “testear, aislar y vacunar, en ese orden. Es decir, si testeamos y encontramos casos positivos, los aislamos y, de esa manera, cortamos la cadena. Luego, la vacunación hace que los casos positivos no tengan tanta fuerza en cuanto a mortalidad e internación”, explicó.

A pesar de que el aumento de los contagios en los últimos días no está acompañado de una fuerte suba de las internaciones, “el sistema de salud confirma muchos casos positivos que tienen con baja complejidad, no son casos positivos que terminan internados. Claramente, las personas más desfavorecidas son las que no se han querido vacunar”, reveló Alasino.

En este sentido, el director aclaró que, estando en una temporada que genera muchas expectativas en Mar del Plata, “más que nunca tenemos que testear, aislar y vacunar. Teniendo un aumento de la circulación del virus, y habiendo mucha gente, está claro que no vamos a tener una normalidad. Vamos a tener que cuidarnos y hacer un balance para que la temporada se pueda desarrollar“.

En cuanto a la posible aplicación de restricciones en la ciudad, “va a haber que balancearlas porque está muy clara la necesidad de una temporada fuerte“, indicó. A lo que agregó que “sería conveniente evaluar el aumento de los casos positivos que, por el momento, no presentan complicaciones con otras situaciones económicas, políticas, sociales y de salud mental que también afectan a la población”.

Con respecto al aumento de la vacunación, planteó que está relacionado con la instalación del Pase Sanitario, “con el cual estamos totalmente de acuerdo. Nos parece que protege a la población y que brinda una respuesta colectiva a esta enfermedad, sabemos que de acá no se sale con respuestas individuales. Por eso creemos que el pase sanitario es una herramienta más que va a contribuir bastante”.

Asimismo, con la aplicación de terceras dosis se ha acortado el intervalo entre la colocación de vacunas. Esto es positivo “porque, si hay muchos meses entre una dosis y la otra, la inmunidad puede bajar un poquito y la protección también, con lo cual es muy afortunada la medida que ha tomado el Ministerio”, declaró.

“Es muy necesaria esta temporada pero el desarrollo deberá tener un cuidado en los aspectos que haga falta. Por ahí hace falta recalcar mucho más el uso del barbijo, controlar los ambientes cerrados, testear, aislar y vacunar. Va a haber que estar muy atentos pero, más bien, con una actitud proactiva a cuidarse y no a restringir tanto“, cerró Alasino.

