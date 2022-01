La oposición cuestiona la falta de diálogo del gobierno de Alberto Fernández

Alejandro Rodríguez, presidente del interbloque Federal de la Cámara de Diputados, dijo en CNN Radio que “el gobierno sigue insistiendo en usar el diálogo como instrumento de posicionamiento más que para enriquecer políticas”.

En diálogo con Café con Pepe, el programa conducido por Pepe Gil Vidal, consideró que esto es “preocupante porque el gobierno ya no tiene mayorías en el Congreso".

“El gobierno está atomizado”, sostuvo y agregó: “no sólo le falta diálogo sincero con los sectores que no son propios, sino que no tiene acuerdos internos para gobernar”.

En este marco, agregó que “aquí no hay liderazgo firme ni unificación en la toma de decisiones”.

Tras puntualizar que el tratamiento del presupuesto estuvo mal manejado por el gobierno, pidió encarar esta nueva etapa con "más dosis de humildad y espíritu democrático" para superar rápidamente los problemas coyunturales del país.

“El problema es la exagerada valoración de sí mismo de algunos funcionarios”, dijo en alusión al Ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por último, se refirió a la postura de los gobernadores opositores de no asistir a la reunión de mañana convocada por el titular de la cartera económica.

“Esto se está convirtiendo en una reunión de carnaval adelantado”, cuestionó, y adelantó que “no está claro qué va a pasar mañana”.

“El gobierno ya perdió la oportunidad de avanzar en el diálogo con los no oficialistas”, concluyó.