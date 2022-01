Mar del Plata y una multitudinaria movilización para decirle "No a las Petroleras"

Como parte del proceso de resistencia que vienen desarrollando las comunidades costeras, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras se convocó para marchar este martes en contra de la instalación de petroleras en la costa bonaerense. La cita fue en la Rambla y de allí se movilizaron hacia el Municipio.

"El extractivismo petrolero no tiene lugar en nuestro territorio, y que no estamos dispuestos a entregar los bienes comunes al servicio de las corporaciones. Por eso, exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que anulen las adjudicaciones de áreas marítimas y los permisos otorgados a las empresas petroleras para hacer exploración

sísmica y explotación de hidrocarburos en el mar", expresaron en un comunicado.

En el reclamo se exigió: "Que se anule la Resolución 436/2021, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, mediante la cual se dan fin a la EIA del proyecto ´CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE ÁREAS CAN 108, CAN100 Y CAN 114´, y se autoriza a la empresa EQUINOR a iniciar exploración sísmica en los bloques CAN 108 y 114".

"Que se anule la Resolución 196/2019 de la Secretaria de Gobierno de Energía, mediante la cual el gobierno nacional otorgó un permiso a YPF para la exploración sísmica de hidrocarburos del área E-1 (hoy CAN100), ubicada frente a las costas de Mar del Plata", remarcaron.

"Que se anule la Resolución 276/2019 de la Secretaria de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación mediante la cual se adjudican permisos de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en 18 áreas del ámbito Costa Afuera Nacional", concluyeron.

Distintas marchas en el país y la costa bonaerense

Además, de la movilización en Mar del Plata hubo réplicas en toda la costa como Necochea, Quequén, Miramar, Partido de la Costa (Aguas verdes, San Bernardo, Costa Azul, Lucila del Mar y Mar de Ajó), Villa Gesell, Bahía Blanca, Mar de las Pampas, Monte Hermoso, Reta, Claromecó, Ostende

Entre otros puntos, también habrá manifestaciones en Ingeniero White,

Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Río Grande (Neuquén), Misiones, Tucumán y Usuhaia, entre otros puntos.

Créditos fotos: Leandro Mariezcurrena y Florencia Germinario.