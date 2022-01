Sigue vigente alerta amarilla por vientos en Mar del Plata

Durante lo que resta de la jornada de este martes pasará un frente frío, generando condiciones inestables, que contempla probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el centro, norte y la costa.

Debido a la rotación del viento desde el sur, en algunos sectores, se mantendrá el viento fuerte con ráfagas, con mayor incidencia sobre zonas de la costa atlántica, donde rige alerta amarilla.

Para los próximos días no se esperan fenómenos de relevancia, hasta el jueves, donde haya probables inestabilidades sobre el sudoeste de la Provincia.

Desde la Municipalidad se recomienda a la población tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.