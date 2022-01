"Hay mucha demanda de hisopado y poco aislamiento"

De acuerdo con los especialistas todavía "no ha pasado lo peor" o "todavía falta para llegar al pico de contagios", lo cierto es que a nivel nacional la escalada de contagios de covid no cesa y Mar del Plata no es la excepción.

En diálogo con El Marplatense, la directora interina del Hospital Privado de la Comunidad, María Eugenia González, se refirió a la situación local de internados y la conducta de los marplatenses en esta tercera ola.

"Muchos pacientes se acercan a hisopar, entiendo que la personas están preocupadas por hisoparse, pero hay poco aislamiento. Y eso es mucho más importante, ya si presentan síntomas lo mejor es aislarse de acuerdo al esquema de vacunación que tenga cada persona", comenzó diciendo la directora del nosocomio.

En cuanto a la positividad González sostuvo que el porcentaje de hisopados positivos es del 50% y que "en internación general clínica hay 7 u 8 pacientes que necesitan oxígeno actua.mente y dos pacientes graves en terapia intensiva".

"Tuvimos que reforzar la atención ambulatoria (hisopados) para esta cuestión reforzamos, en estos momentos los recursos están apuntados a esta cuestión", concluyó la directora interina del HPC.