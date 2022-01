Coronavirus en Argentina: confirman 110.533 nuevos contagios y 42 muertes en las últimas 24 horas

Luego del récord registrado este jueves, cuando Argentina superó por primera vez los 100 mil contagios diarios de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación informó un nuevo pico de casos en un sólo día: 110.533. Además se reportaron 42 muertes.

La positividad -relación entre testeos realizados y positivos confirmados- fue de 57,6%.

El Ministerio de Salud informó que hay 547.684 casos activos de covid, con 1680 pacientes internados en terapia intensiva.

El nuevo récord de contagios surge en medio de la rápida expansión de la variante Ómicron en el país, que ya causó colapsos en los centros de testeos de diferentes ciudades.

Según informaron, se estima que el pico de casos de covid-19 en esta tercera ola se alcance durante la tercera semana de enero, donde se esperan cerca de 250.000 contagios por día.

Aprobaron los autotest de Covid

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya aprobó el uso los autotest de coronavirus ante el colapso de los centros de testeo.

A diferencia de los test de uso profesional, donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

"En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos", remarcaron las autoridades.

Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección, el covid puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Sobre cómo se hará el seguimiento, explicaron que deberán ser reportados por la persona que se realiza el test a la farmacia en la que lo compró.

Prevención en distintos destinos turísticos

El gobierno bonaerense creó un mapa donde se pueden ubicar todas las postas de vacunación y puestos de testeo para Covid-19 en los distritos turísticos que permite identificar las postas de promoción, prevención y recreación del Ministerio de Salud provincial que ya funcionan en los municipios con gran afluencia de turistas y, también, del Conurbano.

Al mapa se accede ingresando al link https://bit.ly/3sNbyMh, o a través de ReCreo, la aplicación gratuita de la Provincia que se puede descargar desde la Play Store de cualquier teléfono celular.

Fuente: Clarin