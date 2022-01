La delegada de la Defensoría de Adultos mayores de la provincia de Buenos Aires, Carina Ponce, fue víctima de CiberDelito a través de la red social WhatsApp. Enviaron mensajes mediante un número telefónico para engañar a su lista de contactos “vendiendo dólares y pidiendo el depósito en una caja de ahorro” y así realizar una estafa. Por tal motivo, desde el programa radial “Antes que sea Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) dialogaron al respecto con la delegada.

“Muchas veces pasa que las personas no reparan de donde es la característica del teléfono e intentan venderles monedas extranjeras, como en este caso. También suele pasar que les comunican que a un conocido le pasó algo y por este motivo realizan el depósito. Los delincuentes han migrado a la parte digital”, explicó Ponce.

“Lo que hay que hacer en este caso es la denuncia penal, hay fiscalías especializadas en estos casos tanto a nivel Provincial como Nacional. Hay que hacer la denuncia por el robo de identidad tanto en la policía, en la fiscalía o en la web del Ministerio de Seguridad. En mi caso realicé la denuncia a mediados de septiembre del año pasado y a las dos semanas me enteré que una señora fue estafada”, agregó.

Otro dato importante que remarcó la delegada es que “utilizan líneas de teléfono que no están activas y ante un llamado no responden. Son delitos complejos. Hay diferentes instancias del delito: primero los sitios a los que ingresamos y no son seguros o no son oficiales y no son las personas que dicen ser y al ingresar nos quitan toda nuestra información el teléfono. La alerta es en diferentes etapas, los organismos públicos no te mandan ni piden cuentas bancarias, ni datos sensibles. La segunda etapa es cuando somos víctimas de estas personas y allí actúan los canales de denuncia”.