Ruidos molestos: el desesperado pedido de una vecina de Mar del Plata

Una vecina de la ciudad hizo llegar su desesperado pedido a la redacción de El Marplatense, ya que hace un año que realizó un reclamo administrativo en la Municipalidad de General Pueyrredon por ruidos molestos y no ha recibido respuestas.

"Los problemas los tengo desde 2012, pero el comercio ahora cambió de rubro, es una cervecería, y además amplió su espacio de atención por lo que genera muchos inconvenientes al barrio", comenzó diciendo la denunciante.

"No solo yo tengo un problema con ruidos molestos, otros vecinos también lo tienen pero en mi casa además sufrimos el ruido de maquinarias. Además, fuimos los únicos que denunciamos nosotros tenemos problemas de ruido de maquinarias. Las mediciones que hicimos nos dan positivo, pero el municipio al día de hoy no ha presentado una respuesta", agregó la vecina de La Perla.

"Además justo en el año (2021) que denuncié sufrí un ataque que no puedo vincularlo con esta gente, pero yo no tengo enemigos. Está siendo investigado no puedo culpar a nadie, es sospechoso que me haya pasado esto", explicó.

Para finalizar Donanta Antolini, le reclamó a la Municipalidad una respuesta para "evitar esta violencia vecinal".

Este fue el video que la mujer compartió en sus redes, cuando sufrió un ataque en su casa. El hecho está siendo investigado: