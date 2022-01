Llega "Primera Tarde" a Radio Mitre Mar del Plata

Un nuevo programa local se suma a la grilla de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7). Desde este miércoles, de 14 a 16, arranca Primera Tarde, un magazine con información, el color del verano, espectáculos, cultura, móviles en vivo, secciones especiales y la mejor música.

Con la conducción del periodista Marcelo Marcel (redactor de El Marplatense), tendrá la destacada participación de Bian Cherutti, una artista con un gran presente y enorme futuro quien además integra la amplia cartelera de espectáculos de la temporada estival marplatense junto a su padre el inigualable Miguel Angel Cherutti.

En la mesa estará también Ariel Torres, con sorpresas y curiosas columnas del mundo de la tele y el espectáculo, y Primera Tarde contará además con participaciones de profesionales de la salud, de la cultura y el arte locales, y la presencia semanal del periodista político Carlos Walker.

La redacción de El Marplatense tendrá su impronta con la noticia al momento, con la participación de Germán Ronchi, quien es el coordinador del diario Digital, y Martín Zelaya con el deporte y las últimas novedades de la tarde.

Javier Novoa desde exteriores aportará la actualidad informativa, Diego Mannino todo el color desde los paradores de la playa y Augusto Hasse la locución comercial. Con la producción de Laura Lago, Primera Tarde, contará con la experiencia de Gustavo Nicolosi en la edición digital.

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

El periodista Marcelo Marcel valoró la propuesta de conducir Primera Tarde: "Es algo que se venía trabajando desde hace unos meses y cuando la empresa dio el ok, aceleramos para poder estar cuanto antes", dijo quien además integra el staff de El Marplatense, el diario de noticias de la empresa WAM.

"Hacer radio es algo maravilloso", acotó luego. "Estamos entusiasmados con este programa porque además hay un gran equipo de profesionales y un grupo que se formó increíble. Hay química y eso hará que funcione mejor", agregó quien pasara por Canal 10 y con experiencia también en medios escritos.

"Primera Tarde tendrá información, novedades, mucho color de verano pero no se descuidarán los temas de real interés como lo son hoy, los casos de covid, por eso tendremos recomendaciones de todo tipo para que el oyente pueda encontrar respuesta a muchos interrogantes que se nos presentan como sociedad", dijo Marcel.

"ME ENCANTÓ LA IDEA Y ACÁ ESTOY"

Bian Cherutti será parte de Primera Tarde con una destacada presencia en la conducción del programa de todas las tardes. Comentó que sus inicios se dieron junto a su padre, Miguel Angel Cherutti: "Desde muy chica empecé a estudiar con el arte y el baile y de chica le pedí a mi familia le pedí a mi mamá a estudiar siempre después de la secundaria. Me crie en camarines y desde chica estoy en el teatro; siempre me gustó y me llamó la atención y siempre lo hice como un juego y cuando terminas la secundaria, probé veterinaria pero no me hallaba y yo también un poco vaga para los libros y si bien yo estudiaba veterinaria y comunicación y volvía inconscientemente al arte con clases de canto".

La joven artista que participa de "Únicos" junto a su padre en el teatro La Campana, contó cómo le llegó la propuesta de hacer radio. "Fue muy loco todo porque el 24 diciembre llegué con papá a Mar del Plata y a las pocas horas cuando estábamos arreglando lo del teatro me llaman por esta propuesta".

"Me llamó Ariel Torres, me contó algunos detalles del programa y me reuní con las autoridades de la empresa que me recibieron bárbaro", dijo luego Cherutti quien participó de La Voz Argentina en Telefé.

"Hicimos unas reuniones y ensayos, junto a Marcelo Marcel, y comenzamos este miércoles. Primera Tarde irá de lunes a viernes de 14 a 16 y va a tener una parte dura de información que manejará él por su experiencia. Yo mostraré un modo esponja absorbiendo todo del equipo ya que esta es una nueva experiencia para mí", resaltó.

"Queremos darle ese color del verano, de contar un poco lo cultural, artístico y el día a día, en redes sociales distender un poco los temas ya que la gente está cansada por los problemas de covid. Apuntaremos a tener mucho color, entretenimiento, espectáculo, música e irá en esa tónica de divertir a la gente", remarcó Cherutti.

Bian comentó que "en 2016 me convocan unos amigos para hacer una banda de cumbia y termino con laburo como cantante. No me lo tomaba en serio porque era para hacer los fines de semana, pero comenzó a fluir lo del canto y así fue que, de a poquito, en 2019 fui al casting de La Voz que en un momento se suspendió y el año pasado se hizo y allí estuve".

Cherutti dijo que "me cuesta procesar el año que tuve; el teatro y Radio Mitre ahora en este 2022. En el 2017 pude hacer mi carrera y recién el año pasado tomé las riendas de esto que hago. Empecé a estudiar comunicación social en la UCES y mi idea es retomar periodismo", cerró Bian de 26 años y con un enorme futuro artístico.