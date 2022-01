Personal de salud: "Estamos complicados, tenemos muchos compañeros aislados"

Luego del Boletín Oficial que marcó que el personal sanitario de la provincia de Buenos Aires que haya tenido contacto estrecho con un caso de coronavirus pero cuente con el esquema de vacunación completo y no muestre síntomas de esa enfermedad no deberá realizar aislamiento, este medio se comunicó con la titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Mar del Plata, Laura Del Pir, pata consultarle al respecto.

"Estamos complicados porque tenemos muchos compañeros aislados y esto hace que las compañeras que están trabajando se recarguen por la falta de personal. Actualmente tenemos más casos de contactos estrechos, nosotros no tenemos objeciones en cuenta a este nuevo protocolo ya que es impresionante la cantidad de contagios que hay, si bien la carga virulenta no está alta si lo es el nivel de contagio, pero gracias a la vacunación la gente con patologías preexistentes se ve menos complicada", remarcó a El Marplatense.

Asimismo remarcó que "no llegamos a tener el reconocimiento que hemos pedido ya que no les interesamos a los empresarios de la salud, siempre lo he dicho. No hemos tenido ni apoyo psicológico para las compañeras, y no estamos hablando de un reconocimiento económico, que también es importante, pero la necesidad de un reconocimiento psicológico es imprescindible para evitar enfermedades en el tiempo que corre, ya que todos sabemos que estos niveles de estrés en algún momento nos repercuten, somos cosas útiles para ellos, no personas. Ellos se enojan porque no pueden facturar y nosotras no podemos reclamar que no cobramos el sueldo".