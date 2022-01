Kreplak en Mar del Plata: "Los testeos tienen que utilizarse para los que tienen síntomas"

En el marco de la campaña de donación de sangre en Mar del Plata, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló sobre la situación sanitaria respecto a la tercera ola de coronavirus que se registra en la provincia y el resto del país.

"Lo que está sucediendo con la pandemia en este momento es que la cantidad de casos no correlaciona directamente con la situación de la enfermedad. En otros momentos de la pandemia uno tenía que ver de cada caso había un porcentaje que terminaba en terapia intensiva, que les iba mal y era difícil, entonces teníamos que hacer un trabajo fuerte para prevenir los contagios", manifestó el ministro.

En este sentido explicó: "Esto ha cambiado, hoy la situación tiene que ver con estar vacunado o no estar vacunado. Contábamos un dato que analizamos de los últimos 100 fallecidos de coronavirus en la provincia y podemos decir que el que está vacunado tiene 36 veces menos riesgo de terminar mal o fallecer por coronavirus que aquel que no está vacunado".

"Hoy la centralidad de los datos no está en la cantidad de casos, seguramente hay más gente positiva que la que efectivamente testeamos, a pesar de tener niveles de testeos muy altos", resaltó.

Debido a las largas filas de personas en los centros y unidades móviles declaró: "Los testeos tiene que utilizarse para las personas que tienen síntomas y no saben que son contacto estrecho o para personas que tienen factores de riesgo como los mayores de 60 años con enfermedades pre existentes fuertes. El resto no tiene que testearse, si es contacto estrecho no tiene que testearse y si es contacto estrecho con síntomas tiene que avisar al sistema y así se da de alta como caso de covid".

Respecto a la cantidad de casos detectado en Mar del Plata explicó que "hay un informe que hacemos todos los días nosotros que es de los marplatenses porque el informe central, el primario, se hace por domicilio de residencia. Hay un segundo informe que es por domicilio de notificación. En todos los del municipio de la costa directamente se informan las dos cosas, cuántos son los que están y cuánto son los de la localidad", comentó Kreplak.

Sobre los rumores de posibles restricciones durante la temporada dijo que "tenemos en este momento la letalidad de curva de casos de la epidemia es 90 veces menos de lo que era en junio del año pasado en la segunda ola. Entonces hoy, si bien tenemos 3 veces más cantidad de casos, estamos teniendo muchísimos menos casos graves y por esa razón no estamos en este momento trabajando con restricciones a la circulación sino todo lo contrario, con circulación, con actividad, con un verano que realmente tiene una temporada muy importante".

"Es importante ordenar a la sociedad con cuáles son los testeos que tiene que hacer y llevarle tranquilidad a la gente, si se vacunan, si hacen lo que tienen que hacer, pero la situación tenemos muchas chances de que no sea tan grave como el año pasado", declaró.