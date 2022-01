Petroleras: Montenegro presentó recurso de amparo para declarar la nulidad de la resolución de Nación

Este miércoles, el intendente Guillermo Montenegro interpuso una acción de amparo a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que aprueba la exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino.

"Es importante recordar que dicha resolución declara concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ante ello, el amparo fue presentado ya que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental; se omitió la participación pública en asuntos ambientales; y la resolución atacada es susceptible de vulnerar el derecho ambiente sano”, indicaron desde el Ejecutivo local en una gacetilla de prensa.

Asimismo, a través de este pedido, se solicitó como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el art. 2 de la resolución atacada (Es la que aprueba la realización del proyecto Adquisición Sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 -CAN 114” presentado por Equinor Argentina AS Sucursal Argentina -CUIT 33-71659420-9-) hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredon”, añadieron desde la Comuna.

También, y en forma subsidiaria, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

Para conocer la presentación completa, se puede acceder ingresando al link https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/privada/amparo.pdf.ww.mardelplata.gob.ar/documentos/privada/amparo.pdf.