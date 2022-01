“Me pareció humillante el sorteo de la dieta de Milei”

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio, habló en CNN Radio, entre otros temas, sobre el sorteo del sueldo del diputado Javier Milei, al que calificó de “humillante”.

“En lo personal no tengo ninguna apreciación peyorativa para con Javier pero me parece humillante”, dijo en La Mañana de CNN, “es un problema de conducta humana, no me parece bien en un país con 50% sin trabajo. No me gustó para nada”, reiteró.

En otro orden, se refirió a la convocatoria del ministro Guzmán a los gobernadores y presidentes de bloques opositores y planteó que en estas cuestiones el gobierno tiene una “forma horrible de comunicar”.

En este sentido consideró que “lo importante es qué quiere hacer CFK y Máximo Kirchner” y opinó que le trasladan el problema a la oposición pero en realidad lo tiene el oficialismo, desde el momento en que Alberto Fernández “no puede avanzar en la toma de decisiones”.

“Vamos a acompañar pero a partir de que el gobierno tenga una propuesta seria y no una puesta en escena”, sostuvo en el programa conducido por María Laura Santillán.

Consultado sobre las vacaciones en Cancún de la titular del PAMI, Luana Volnovich, expresó que “cada uno tiene derecho a tomarse vacaciones donde quiera, no a tener una doble vara, que es lo que evidencia esta situación”.

“Tenés que tener autoridad ética para conducir y Alberto Fernández no tiene ni autoridad moral ni nivel de mando, él no es el conductor de ese espacio político, por eso no puede establecer una vara”, afirmó por último.