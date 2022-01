Minisatélite marplatense: "Seremos vistos como parte de la industria aeroespacial"

En el marco del lanzamiento del primer minisatélite de comunicaciones creado en Mar del Plata, dentro de quienes estuvieron presentes en el lanzamiento desde la ciudad y vivió la experiencia desde las oficinas de Grupo Neutrón fue el intendente del Partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

"Siento un orgullo difícil de explicar, me toca ser circunstancialmente intendente de la ciudad y el orgullo de ser el intendente en este momento es muy importante. Recuerdo cuando habíamos hablado con Alejandro en la escuela y me comentó que estaban diseñando con los alumnos un satélite y donde yo pensé 'que bueno'. Los chicos estaban muy enganchados ya que había ingresado una impresora 3D y me explicaron para que servía un satélite, era una apuesta casi loca", comentó Montenegro.

Asimismo, recordó que "en una charla que tuve con el Grupo Neutrón me comentaron que habían colocado una aceleradora de proyectos y que 'allí engachamos a unas personas que están haciendo un satélite' , lo asocié y eran los mismos chicos de la escuela. Creo que el acompañamiento Estatal es clave y esta mezcla entre lo público y lo privado, además de las condiciones de nuestra ciudad dónde tenemos un distrito tecnológico y las Universidades. No somos solo una ciudad turística, somos una ciudad con turismo y con muchas otras cosas, en eso también está este ecosistema de la economía del conocimiento, que genera y por lo que puede llegar a generar en el futuro, esto es parte del desafío que tenemos por delante".

"No puedo dejar de agradecer el laburo de Alejandro y todos los chicos, a la gente de Neutrón por generar esta aceleradora de proyectos que hoy nos permite estar en un momento histórico para los argentinos y en especial a los marplatenses que sabemos que vivimos en la ciudad más linda del mundo y que nos vean como una parte importante de la industria aeroespacial. Muchas gracias por el esfuerzo y que nos acompañe más gente en este tipo de proyectos en el momento que vive la Argentina y el mundo", finalizó el intendente.