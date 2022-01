“Es una quincena deplorable, mucha caminata y poco consumo"

La temporada 2022 era esperada por los comerciantes y gastronómicos marplatenses. Este medio dialogó con uno de ellos, Lucas Tejón, de la zona Güemes y comentó que “estamos debajo de la expectativa, pensé que la primera quincena sería espectacular, arrancó enero y se desplomó.”

“Es una quincena deplorable por un tema climático, tuvimos venta los primeros días del mes gracias a Reyes y luego bajó. A la mañana hasta las 12 hay circulación de gente, luego Güemes es un desierto y vuelven alrededor de las 19”, remarcó Tejón a El Marplatense.

“Notamos mucha caminata y poco consumo, estoy esperando con ansias que el lunes y martes darán 20 grados. Teníamos pensado reponer verano y no lo haremos, ya que no hay mucha venta. Hablé con los gastronómicos de Olavarría y al mediodía la gente no se sienta y muchos prefieren cerrar, en tanto a la noche, el primer cubierto de las 20, no se está ocupando”, agregó.

Por otro lado, remarcó que están comenzando a “sospechar que gracias a esta gran ola de contagios esto no ha reprimido el consumo. Las personas empiezan a cuidarse y con respecto a si te vuelven a cerrar no hay nada muy claro”.

“En mi opinión la gente está y no consume por una cuestión climática. Estamos debajo de la expectativa, pensé que la primera quincena sería espectacular, arrancó enero y se desplomó. No es una cuestión de precios, en mi caso tenemos productos accesibles. Estamos intentando quedarnos hasta las 12 de la noche y no pasa absolutamente nada. Cuando comienzan los conflictos con el covid la gente reprime el consumo”, cerró.