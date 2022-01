Defensoría del Pueblo: "Las estafas virtuales han mermado, la temporada viene tranquila"

Luego del informe difundido por la Defensoría del Pueblo Bonaerense donde se registró en 2021 un 25,5% más de quejas que durante el año anterior, este medio dialogó con el titular de la Defensoría en Mar del Plata, Eduardo Carnicero, para consultarle al respecto.

“Hubo un incremento porcentual de denuncias, es decir que el año 2021 tuvo un incremento de un 25% con relación con el periodo anterior. Los principales reclamos se han dado el 26% en lo que es servicios públicos, el 26% en el área de salud y en tercer lugar está en bienes de consumo y servicios privados como puede ser una entidad financiera, donde intervenimos y asesoramos. Otra de las áreas es el servicio de tránsito, el registro de las personas”, mencionó el titular a El Marplatense.

“Entendemos, asimismo, que es un organismo que las personas no lo conocían anteriormente, en muchos casos no podemos resolver, pero sí damos una intervención mediante pedidos de informes en forma colaborativa. Por eso es importante la difusión de los derechos a cada ciudadano que muchas veces creemos que no implica mayor conflictividad, sino que el organismo se hace más fuerte”, subrayó.

Carnicero explicó que “somos un organismo de intermediación, no somo organismo que haga determinado tiempo. Generamos un expediente de formato 100% digital muchas veces resguardando la identidad del ciudadano y hablando con los distintos titulares de diferentes organismos se han evitado la judicialización”.

Con respecto a la temporada explicó que “contamos con la oficina móvil desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero que esta situada en la Plaza Colón, pero viene tranquilo. Las estafas virtuales han mermado, viene tranquila la temporada”.