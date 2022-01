"La industria petrolera ha aprendido de sus errores, hoy se trabaja distinto"

Marcelo Guiscardo, Director y Socio Fundador QM Equiment, Director Cluster Energía Mar del Plata, y se pronunció a favor de la exploración petrolera en Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Acá tenemos la oportunidad de crear una nueva industria frente a la costa de la provincia de Buenos Aires que van desde Bahía Blanca a Samborombom y Viedma, es toda la costa de Buenos Aires", comenzó diciendo Marcelo Guiscardo.

"Esta será la primer área que tendrá exploraciones, será frente a las costas de la ciudad y contaremos con la oportunidad de contar con petróleo. Esto trae riqueza al lugar donde se da el trabajo", continuó el empresario.

En cuanto a los beneficios mencionados para la ciudad, Guiscardo explicó que "las compañías buscarán asentarse en la ciudad en búsqueda de locaciones y trabajadores". Y en cuanto a las regalías para el Estado Nacional, "rondarían entre un 35% y 45% en forma regalías, impuestos permisos", añadió.

Derrame de petróleo

"Lo veo como una oportunidad espectacular y una industria madura que ha aprendido de sus errores, hoy se trabaja distinto a lo que se hacía 30 ó 40 años atrás. Hay mucha más gente con la mirada puesta en las cosas para que se hagan bien", remarcó Guiscardo.

"Tener acá a las compañías más grande del mundo es una seguridad porque las empresas son responsables y seguras. Un problema en cualquier lugar del mundo afecta a la compañía", concluyó en este sentido.

En cuanto a los perjuicios para el mar y la fauna, el empresario dejó más dudas que certezas, ya que no pudo dar respuestas 100 % seguras en relación a los derrames y explicó: "No hay ninguna acción del hombre donde no haya riesgo. No hay seguridad de que no haya un derrame, pero nadie quiere que el medio ambiente esté mal. Está la compañía que responde con un sistema de seguridad que hoy es mucho mejor que lo que había antes".

El sistema sísmico de exploración

"Los hidrófonos difusores de sonidos son del tamaño de un termo y eso termos son los que envían la señal, que comienza lento y se incrementa dándole el tiempo a los mamíferos y peces para que se alejen. El nivel del sonido es 230 decibeles aproximadamente. El sonido se atenúa en el agua, con esto quiero decir que para un cetáceo a 450 metros, el ruidos sería similar al de un camión que pasa por la calle", explicó el empresario al respecto.

Además, Guiscardo ecplicó que todo esto y mucho más está explicado en el estudio de impacto ambiental publicado por la empresa Equinor.