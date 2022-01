"Dos locas de remate" visitaron el Tronador: "Estamos muertas de envidia"

Las actrices Verónica Llinás y Soledad Silveyra replican en Mar de Plata el éxito de "Dos locas de remate", la comedia teatral dirigida por Manuel González Gil que agota funciones todas las semanas en la cartelera porteña , y por la que son ovacionadas de pie por el público todos los lunes y martes en el Multiteatro de la Avenida Luro 2335.

Y en su paso por la ciudad visitaron las instalaciones del Teatro Tronador y dialogaron en exclusiva con el programa "Primera Tarde", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 16, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Estamos muertas de envidia", fue la primera apreciación de Llinás.

Por su parte, "Solita" destacó que "es una obra arte". Y recordó: "Yo había estado el día de la inauguración que invitaron una cantidad de actores, siempre me acuerdo porque nos volvimos a saludar con Nacha Guevara después de esas peleas en el "Bailando". Así que siempre me acuerdo de Polino que hizo todo lo posible para que nos abrazáramos y quedé maravillada con lo que vi cuando entré, aún cuando no estaba terminado del todo. No estaban las bambalinas y fue conmovedor. No estaba terminada la escuela de danza, que la recorrimos recién".

"Es una gloria, muy hermoso, las esculturas, las cosas que hay", completó Llinás.

Y consultadas sobre si les gustaría trabajar en el Tronador no dudaron: "Sí, por supuesto".

"Dos locas de remate", que narra el disparatado reencuentro de dos hermanas después de 20 años, despierta risas desde el primer acto pero también obsequia ternura y momentos de alta tensión que construyen los personajes mientras buscan echar luz sobre los claroscuros de un pasado compartido.

- ¿Cómo surgió la idea de venir a Mar del Plata?

S- La idea surgió por parte de la producción de hacer no sé qué tour, lunes y martes Mar del Plata, y viernes, sábado y domingo en Buenos Aires. Lo que pasa es que el domingo terminamos a las 11 de la noche y hay que levantarse a las 5 de la mañana para tomar el avión y eso nos descompensa un poco toda la semana, más las notas que hay que hacer en Buenos Aires. Todos saben que estamos peleando contra esta pandemia, cuidándonos mucho con enorme responsabilidad. Hasta ahora no hemos caído, que no se explica cómo porque yo ya festejo los 70 este año.

Verónica Llinás, al final del espectáculo, le dice al público que nos las esperen a la salida porque tienen que mantener su burbuja. "Lo hago con todo el dolor del alma, porque mucha gente tiene la ilusión de venir y hacerse fotos. A pesar de que el teatro es el lugar más seguro al que pueden salir. De todas maneras, pedimos eso porque todavía a la gente le falta entender la seguridad del teatro con respecto a otros lugares", declaró Llinás.

"Además algunos espectáculos que han levantado porque se sabe que los actores tuvieron Covid, puede generarse una sensación de que 'ah bueno, en los teatros se contagia'. No, se contagia todo el mundo en todas partes, solo que cuando le tocó a un actor todo el mundo se entera, cuando le toca a un mozo lo reemplazan por otro y como si nada", reveló la actriz.

Respecto a la pandemia, puntualizaron que "la gente está también sufriendo mucho, está todo el mundo que no sabe cómo va a seguir esto. A veces la disconformidad, la angustia se saca a través de la violencia. Está bueno concientizar".

Verónica Llinás, en tanto, reflexionó: "Hay que ir al teatro a reírse, a pensar, también es para emocionarse, para repensar vínculos. Mucha gente tiene vínculos con sus familiares que son dolorosos porque ha habido distancias, alejamientos y nos han contado que muchos después de ver la obra han revisto y revisitado esos vínculos y se han contactado y han hablado de cosas calladas durante mucho tiempo. Me parece que de algún modo eso también es salud".

Y Silveyra remató: "La gente de alguna manera se queda un rato más con nosotras reflexionando a la salida. Tenemos mensajes muy hermosos de la gente, porque además hay personajes que aparecen. Estamos las dos solas en el escenario, pero hay personajes como la madre, el marido, la hija, que tienen que ver con los vínculos. Vengan porque creo que va a ser una buena experiencia para ustedes".